Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जानिए कैसे एक शख्स ने 3 साल में बढ़ाई 1 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपये की नेटवर्थ? पोस्ट हुआ वायरल

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

शख्स ने दावा किया है कि 22 साल की उम्र में ग्रेजुएट ट्रेनी के तौर पर उनका करियर शुरू हुआ था। उस समय उन्हें सालाना करीब 10 लाख रुपये की सैलरी मिलती थी। इसके बाद उन्होंने MBA किया, जिसके बाद 26 साल की उम्र में उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग में कदम रखा, जहां उनकी शुरुआती सैलरी 25 लाख रुपये सालाना थी।

indian professional claim net worth 1 crore to 7.5 crore in 3 years middle east job post viral on social media
भारतीय प्रोफेशनल का सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कहते हैं कि अगर करियर की दिशा में सही समय पर सही फैसला लेते हैं, तो इससे आपकी किस्मत ही नहीं बदलती, बल्कि आर्थिक स्थिति भी तेजी से बदल जाती है। एक ऐसे ही शख्स की स्टोरी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। 37 साल के एक भारतीय प्रोफेशनल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट (Reddit) पर अपनी करियर और उससे हुए मुनाफे यानी पैसे कमाने की पूरी जर्नी शेयर की है। प्रोफेशनल शख्श ने दावा किया है कि 34 साल की उम्र में करीब 1 करोड़ रुपये की नेटवर्थ से शुरू हुआ सफर 3 साल के भीतर लगभग 7.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

ट्रेनी के तौर पर करियर की शुरुआत

बता दें कि अपने Reddit पोस्ट में व्यक्ति ने बताया कि उसने भारत के अच्छे संस्थानों से इंजीनियरिंग की और फिर MBA की पढ़ाई की है और फिलहाल एक बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। शख्स ने दावा किया है कि 22 साल की उम्र में ग्रेजुएट ट्रेनी के तौर पर उनका करियर शुरू हुआ था। उस समय उन्हें सालाना करीब 10 लाख रुपये की सैलरी मिलती थी। इसके बाद उन्होंने MBA किया, जिसके बाद 26 साल की उम्र में उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग में कदम रखा, जहां उनकी शुरुआती सैलरी 25 लाख रुपये सालाना थी।

ये भी पढ़ें:CA, MBA और CFA में क्या चुनें? किस कोर्स के बाद मिलता है तगड़ा पैसा

ऐसे बढ़ाई 1 करोड़ रुपये तक नेटवर्थ

इसके तीन साल बाद, 29 की उम्र में उन्होंने इंडस्ट्री में नौकरी बदल ली, जहां उनका पैकेज करीब 40 लाख रुपये सालाना था। फिर शख्स ने दावा किया कि अगले पांच सालों में उनकी कमाई बढ़कर करीब 65 लाख रुपए सालाना हो गई। इसी दौरान उन्होंने EPF, गोल्ड, इक्विटी और रियल एस्टेट में निवेश किया और अपनी नेटवर्थ को करीब 1 करोड़ रुयये तक पहुंचाया।

34 की उम्र में आया बड़ा बदलाव

पोस्ट में शख्स ने दावा किया कि उनके करियर में बड़ा मोड़ 34 साल की उम्र में आया, जब उन्होंने दोबारा मेनस्ट्रीम मैनेजमेंट कंसल्टिंग में वापसी की। इस बार उन्होंने मिडिल ईस्ट में नौकरी शुरू की। उनके मुताबिक,वहां उनकी सालाना कमाई बढ़कर करीब 3.5 करोड़ रुपये (लगभग 4 लाख डॉलर) हो गई। खास बात यह थी कि यह कमाई टैक्स-फ्री थी।

मुंबई में तीन प्रॉपर्टी और 700 ग्राम सोना

इस प्रोफेशनल ने अपनी संपत्ति का ब्योरा भी शेयर किया। उनके मुताबिक, मुंबई में उनके पास तीन पूरी तरह चुकाई हुई प्रॉपर्टी हैं। इसके अलावा उनके पास फिजिकल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) मिलाकर करीब 700 ग्राम सोना है।

ये भी पढ़ें:‘IIT से होकर भी यहीं हो’, ताने ने तोड़ दिया था, आज अमेरिका में इंजीनियर

इक्विटी निवेश में भी निवेश

इक्विटी निवेश की बात करें, तो उन्होंने करीब 30 लाख रुपये शेयरों में निवेश होने की जानकारी दी। अब उनका फोकस इक्विटी पोर्टफोलियो को और बढ़ाने पर है। Reddit पर दिए उनके जवाबों के मुताबिक, उन्होंने मिडिल ईस्ट से भारत में पैसा भेजकर पहले अपना करीब 1 करोड़ रुपए का होम लोन चुकाया और बाद में दो और प्रॉपर्टी खरीदीं।

उन्होंने यह भी बताया कि उनकी मौजूदा कमाई में मासिक आय करीब 26 हजार डॉलर है, जबकि सालाना बोनस अलग है। हालांकि, ये सभी आंकड़े उनके व्यक्तिगत दावे हैं।

सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

फिलहाल, सोशल मीडिया पर शख्स की पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। उनकी पोस्ट सामने आने के बाद Reddit पर कई यूजर्स ने उनकी करियर ग्रोथ और आर्थिक सफलता की तारीफ की। एक यूजर ने उन्हें मोटिवेशन देने के लिए धन्यवाद दिया, जबकि दूसरे ने उनकी सफलता के पीछे कड़ी मेहनत की बात कही। एक अन्य यूजर ने मिडिल ईस्ट को वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से बेहद फायदेमंद बताया।

डिस्क्लेमर: इस कहानी में किए गए सभी दावे और विचार संबंधित व्यक्ति के निजी अनुभव हैं। 'लाइव हिंदुस्तान' वेबसाइट सोशल मीडिया पोस्ट पर किए गए इन दावों की पुष्टि नहीं करती है।

ये भी पढ़ें:IIT दिल्ली के परफेक्ट 10 गोल्ड मेडलिस्ट वेंकट ने की PM मोदी के AI विजन की तारीफ
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

और पढ़ें
Jobs News Viral News
Hindi News के साथ करियर सेक्शन में पढ़ें लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।