IOB SO Recruitment 2025: बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर निकली नौकरी, फौरन करें अप्लाई

IOB SO Recruitment 2025 Apply Online: बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट है। इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 127 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 12 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर जाना होगा।

शैक्षणिक योग्यता- हर एक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अगल है। उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग, एमबीए, पोस्ट ग्रैजुएशन, ग्रैजुएशन डिग्री, सीए, सीएमए, आईसीडब्ल्यूए आदि होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा- हर एक पद के लिए आयु सीमा अलग-अगल तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 सितंबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क- एससी, एसटी एवं PwD कैटेगरी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये है। अन्य सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट iob.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।