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IOB LBO Recruitment 2026: ग्रेजुएट्स के लिए शानदार मौका, इंडियन ओवरसीज बैंक में LBO के 250 पदों पर निकली भर्ती

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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Indian Overseas Bank LBO Recruitment 2026: इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के 250 पदों पर भर्ती निकाली है। ग्रेजुएट उम्मीदवार 24 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट iob.bank.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

IOB LBO Recruitment 2026
 इंडियन ओवरसीज बैंक लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती

IOB LBO Online Form 2026: बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-I (JMGS-I) में लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के 250 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बैंक द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 अगस्त 2026 से शुरू हो चुके हैं। जो अभ्यर्थी इस पद के लिए इच्छुक हैं, वे 24 अगस्त 2026 तक बैंक के आधिकारिक पोर्टल iob.bank.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

राज्यवार रिक्तियों की डिटेल्स

इंडियन ओवरसीज बैंक की यह भर्ती मुख्य रूप से चार राज्यों के लिए निकाली गई है:

तमिलनाडु: 100 पद (स्थानीय भाषा: तमिल)

कर्नाटक: 50 पद (स्थानीय भाषा: कन्नड़)

महाराष्ट्र: 50 पद (स्थानीय भाषा: मराठी)

गुजरात: 50 पद (स्थानीय भाषा: गुजराती)

चयनित उम्मीदवारों को केवल उसी राज्य में पोस्टिंग दी जाएगी, जिसके लिए वे आवेदन करेंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को उस राज्य की स्थानीय भाषा पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान होना अनिवार्य है।

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शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम (आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या इंजीनियरिंग) में ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र हैं। आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए।

आयु सीमा: 1 अगस्त 2026 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 अगस्त 1996 से पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्गों (SC/ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष) के उम्मीदवारों को नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

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चयन प्रक्रिया और सैलरी

लोकल बैंक ऑफिसर के पद पर अंतिम चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा:

ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा

स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षण (LPT) (यदि उम्मीदवार ने 10वीं या 12वीं में स्थानीय भाषा नहीं पढ़ी है)

पर्सनल इंटरव्यू

सैलरी- चयनित अधिकारियों को JMGS-I स्केल के तहत आकर्षित वेतन दिया जाएगा, जिसमें शुरुआती बेसिक पे 48,480 रुपये प्रति माह होगा, जो समय के साथ बढ़कर 85,920 रुपये तक पहुंच सकता है। इसके अलावा डीए, एचआरए और अन्य बैंकिंग भत्ते भी मिलेंगे।

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आवेदन शुल्क और आवेदन कैसे करें?

आवेदन शुल्क: सामान्य (General), ईडब्ल्यूएस (EWS) और ओबीसी (OBC) श्रेणी के उम्मीदवारों को 850 रुपये का शुल्क देना होगा। जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क केवल 175 रुपये रखा गया है।

आवेदन की प्रक्रिया

  1. अभ्यर्थी IOB की आधिकारिक वेबसाइट iob.bank.in पर जाएं।
  2. 'Careers' सेक्शन में जाकर LBO भर्ती लिंक पर क्लिक करें।
  3. रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद अपनी शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।
  4. जरूरी डॉक्यूमेंट (फोटो, मिग्नेचर, अंगूठे का निशान) अपलोड करें।
  5. फीस का भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर दें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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रुचियां
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