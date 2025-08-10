Indian Overseas Bank Apprentice Recruitment 2025 Recruitment for 750 posts application date is near Indian Overseas Bank Apprentice Recruitment 2025: 750 पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख करीब, Career Hindi News - Hindustan
Indian Overseas Bank Apprentice Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सुनहरा मौका है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने देशभर में 750 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 07:36 PM
Indian Overseas Bank Apprentice Recruitment 2025: इंडियन ओवरसीज़ बैंक (IOB) ने देशभर में 750 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आज, 10 अगस्त 2025 से बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन और फीस भरने की आख़िरी तारीख 20 अगस्त 2025 है।

ऑनलाइन परीक्षा 24 अगस्त 2025 को आयोजित होने की संभावना है।

Indian Overseas Bank Apprentice Recruitment 2025 के लिए कैसे करें आवेदन

1. आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर जाएं।

2. होमपेज पर “Engagement of Apprentices” के पास “Apply Online” पर क्लिक करें।

3. “Career Opportunities” में “Apprentice Opportunities” चुनें और “Indian Overseas Bank” लिंक पर क्लिक करें।

4. 8 अगस्त 2025 की अधिसूचना खोलें और “Click Here To Apply” पर क्लिक करें।

5. व्यक्तिगत जानकारी, स्थानीय भाषा की जानकारी, शैक्षणिक विवरण आदि भरें।

6. फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करें।

इस भर्ती में केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों की आयु 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि SC, ST, OBC और PwBD उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव परीक्षा और स्थानीय भाषा की परीक्षा देनी होगी। ऑनलाइन परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड, तथा कंप्यूटर या विषय-विशेष ज्ञान से जुड़े प्रश्न होंगे। प्रत्येक विषय में 25 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 1 अंक का होगा।

