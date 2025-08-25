IOB Apprentice Recruitment 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका,करें तुरंत अप्लाई

Indian Overseas Bank Apprentice Vacancy 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक ने 750 पदों पर अप्रेंटिस भर्ती प्रक्रिया आज बंद हो जाएगी। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर जाना होगा।

Indian Overseas Bank (IOB) Apprentices Recruitment 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) की ओर से आज 25 अगस्त 2025 को अप्रेंटिस भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। । आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त 2025 से शुरू हुई थी। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट iob.in या bfsissc.com पर जाना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 750 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

योग्यता- 1. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

2. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है।

3. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

4. उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी।

स्टाईपेंड- उम्मीदवारों की ट्रेनिंग की समयावधि 12 महीने होगी। मेट्रो क्षेत्रों में उम्मीदवारों को हर महीने 15,000 रुपए का स्टाईपेंड दिया जाएगा। अर्बन क्षेत्रों में उम्मीदवारों को हर महीने 12,000 रुपए का स्टाईपेंड दिया जाएगा। रूरल/सेमी-अर्बन क्षेत्रों में उम्मीदवारों को हर महीने 10,000 रुपए का स्टाईपेंड दिया जाएगा।

सिलेक्शन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। परीक्षा में अभ्यर्थियों से 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए उन्हें 90 मिनट का समय दिया जाएगा। गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी।

Indian Overseas Bank (IOB) Apprentices Recruitment 2025: भर्ती के लिए इस तरह करें अप्लाई- 1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट bfsissc.com पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए करियर लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको भर्ती संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपको Click here for New Registration पर क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल्स भरनी होगी।

5. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।

6. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा।

7. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भविष्य के लिए डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।