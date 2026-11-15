अमेरिकी नेताओं की पत्नियां, जिनकी जड़ें भारत में; कोई डॉक्टर तो कोई वकील
अमेरिकी राजनीति में छह भारतीय मूल की महिलाएं अपने नेता पतियों के साथ चर्चा में हैं। जानिए सारा जुकाकू उषा वेंस और अन्य की पढ़ाई पेशे और परिवार की कहानी।
वॉशिंगटन की सियासत में इन दिनों एक अलग चर्चा है। नेताओं के पीछे खड़ी वे महिलाएं जिनकी जड़ें हिंदुस्तान में हैं। कोई डॉक्टर है और कोई वकील। कोई कारोबार की दुनिया से आई है। कुछ चुनावी मंच पर पति के साथ दिखीं। कुछ ने कैमरे से दूरी ही रखी। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय मूल की उन महिलाओं पर जिनका अमेरिका की सियासी गलियों से नाता है और साथ ही जानते हैं कि वह असल जिंदगी में क्या करती हैं।
उषा वेंस
उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस जनवरी 2025 में अमेरिका की पहली भारतवंशी सेकंड लेडी बनीं। उनके माता-पिता आंध्र प्रदेश से अमेरिका गए थे। उषा की परवरिश कैलिफोर्निया में हुई। वे येल लॉ स्कूल से पढ़ी हैं और कैम्ब्रिज से मास्टर्स की डिग्री ली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स और जज ब्रेट कैवनॉ के साथ क्लर्क के तौर पर काम किया। पति के 2024 के चुनाव अभियान में उतरने के बाद उन्होंने नामी लॉ फर्म की नौकरी छोड़ दी।
सारा जुकाकू
अल-सैयद की पत्नी डॉ. सारा जुकाकू मनोचिकित्सक हैं। वे मिशिगन में पैदा हुईं और वहीं पली-बढ़ीं। उनका परिवार कर्नाटक के तटीय कस्बे भटकल से ताल्लुक रखता है। दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पढ़ाई के दौरान हुई। शादी मई 2006 में हुई और उनकी दो बेटियां हैं। सारा ने मिशिगन यूनिवर्सिटी के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैगेलोस कॉलेज से मेडिकल की डिग्री ली। आज वे एन आर्बर में अपना निजी क्लिनिक चलाती हैं। चुनाव प्रचार में वे पति की रैलियों में नजर आईं।
रितु आहूजा खन्ना
कैलिफोर्निया की 17वीं कांग्रेशनल सीट से डेमोक्रेट सांसद रो खन्ना की पत्नी हैं रितु। पति इतने बड़े नेता हैं लेकिन रितु ने खुद को सुर्खियों से दूर ही रखा है। उन्होंने जॉर्जटाउन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। न्यूयॉर्क में लग्जरी ब्रांड बुल्गारी के लिए प्रोडक्ट मार्केटिंग का काम भी किया। दोनों की शादी 2015 में हुई और उनके दो बच्चे हैं।
डॉ. अपूर्वा रामास्वामी
अपूर्वा के पति विवेक रामास्वामी उद्यमी हैं और 2026 में ओहायो के गवर्नर का चुनाव लड़े। अपूर्वा लैरिंजोलॉजी की विशेषज्ञ हैं। यानी आवाज और निगलने से जुड़ी बीमारियों की डॉक्टर। वे येल से पढ़ी हैं और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कैंसर के इलाज के बाद आवाज और निगलने की दिक्कत झेल रहे मरीजों के साथ उन्होंने काम किया है। 2024 के राष्ट्रपति पद के अभियान में वे पति के साथ प्रचार करती दिखी थीं।
रिया कृष्णमूर्ति
प्रिया पेशे से डॉक्टर हैं। उनके पति राजा कृष्णमूर्ति इलिनॉय से डेमोक्रेट सांसद हैं। परिवार शॉमबर्ग में रहता है और उनके तीन बच्चे हैं। पति कई सार्वजनिक भूमिकाओं में रहे हैं लेकिन प्रिया चर्चा से दूर रहना पसंद करती हैं। उनके पेशे और परिवार की जानकारी राजा कृष्णमूर्ति की आधिकारिक कांग्रेस बायोग्राफी में मिलती है।
डेनियल डिसूजा गिल
डेनियल के पति ब्रैंडन गिल टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद हैं। डेनियल लेखिका हैं और राजनीतिक टिप्पणीकार भी। वे भारतीय मूल के रूढ़िवादी टिप्पणीकार दिनेश डिसूजा की बेटी हैं। उनकी हिंदुस्तानी विरासत पिता की तरफ से आती है। आप्रवासन और बहुसंस्कृतिवाद पर पति के सार्वजनिक बयानों की वजह से वे सियासी बहसों में भी चर्चा में रही हैं।
छह महिलाएं और छह अलग राहें। कुछ मंच पर दिखती हैं और कुछ पर्दे के पीछे अपना काम करती हैं। पर एक बात साझा है। सबकी जड़ें किसी न किसी रूप में हिंदुस्तान से जुड़ी हैं। यही बात अमेरिकी राजनीति में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी की तस्वीर भी पेश करती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव