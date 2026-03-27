2.8 करोड़ लो और स्कूल छोड़ दो... 16 साल के लड़के ने ऑफर को कहा नो? जानिए पूरी कहानी
भारतीय मूल के 16 साल के रुद्रोजस कुंवर ने हाई स्कूल छोड़ने के लिए 2.8 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया और इसके बजाय दुनिया भर के किसानों की मदद के लिए अपना फ्री AI स्टार्टअप इवियन बनाने का फैसला किया।
क्या आप सोच सकते हैं कि कोई 16 साल का लड़का जो अभी हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा हो, उसे पढ़ाई छोड़ने के लिए 2.8 करोड़ रुपये (लगभग 3 लाख डॉलर) का ऑफर मिले और वो उसे ठुकरा दे? जाहिर है, ज्यादातर लोग इस रकम को देखकर खुशी से उछल पड़ेंगे और बिना सोचे-समझे तुरंत हां कह देंगे। लेकिन अमेरिका के मैरीलैंड में रहने वाले भारतीय मूल के एक टीनेजर ने कुछ ऐसा ही किया है। इस लड़के का नाम है रुद्रोजस कुंवर जिसने अपनी पढ़ाई और अपने उसूलों की खातिर एक वेंचर कैपिटलिस्ट के इस भारी-भरकम इन्वेस्टमेंट ऑफर को बड़ी शालीनता से ना कह दिया।
रुद्रोजस कुंवर कोई आम लड़का नहीं है। वह 'Evion' (एवियन) नाम के एक शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप का फाउंडर है। यह स्टार्टअप मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के किसानों की भलाई के लिए बनाया गया है। एवियन एक फ्री एआई-पावर्ड क्रॉप एनालिसिस टूल है, जो अब तक अमेरिका, भारत और साउथईस्ट एशिया के 2,000 से भी ज्यादा किसानों की ज़िंदगी बदल चुका है। यही वजह है कि रुद्रोजस ने इतने बड़े ऑफर को ठुकरा दिया ताकि उनका यह प्रोडक्ट महज़ चंद अमीरों के फायदे का जरिया न बन जाए।
कैसे आया Evion का आइडिया?
रुद्रोजस जब पूल्सविले हाई स्कूल की ग्यारहवीं क्लास में थे, तब वे मोंटगोमरी काउंटी में एक कम्युनिटी फेस्टिवल में गए थे। यह इलाका खेती-बाड़ी के लिए जाना जाता है। वहां उनकी मुलाकात कुछ स्थानीय किसानों से हुई। बातों-बातों में रुद्रोजस ने एक किसान से पूछा कि उन्हें कैसे पता चलता है कि फसल में कोई बीमारी लगने वाली है या पत्तों के रंग बदलने का असल मतलब क्या है? किसान का सीधा सा जवाब सुनकर रुद्रोजस हैरान रह गए। किसान ने कहा कि वे बस अंदाजा लगाते हैं।
जब रुद्रोजस ने कुछ और किसानों से बात की, तो उन्हें समझ आया कि आज के इस एडवांस टेक वाले दौर में भी किसान महज अंदाजे के भरोसे खेती कर रहे हैं। उन्हें लगा कि एआई टेक्नोलॉजी इस फासले को बड़ी आसानी से मिटा सकती है। शुरुआत में उन्होंने ऑटोनोमस (खुद उड़ने वाले) ड्रोन बनाने के बारे में सोचा, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि महंगे सेंसर्स और कैमरे छोटे किसानों के बजट से बहुत बाहर हो जाएंगे।
टेस्ला जैसी कंपनियों से इंस्पायर होकर महंगे सेंसर्स के बजाय सिर्फ कैमरे के विजन का इस्तेमाल करने वाले रुद्रोजस ने एक ऐसा एआई मॉडल तैयार किया जो सस्ते और आम ड्रोन कैमरों की तस्वीरों से ही सारा जरूरी डेटा निकाल लेता है।
क्या करता है ये स्टार्टअप?
Evion का काम करने का तरीका बेहद आसान और असरदार है। किसान अपने सस्ते ड्रोन से खेतों की तस्वीरें खींचते हैं और उसे एवियन के डैशबोर्ड पर अपलोड कर देते हैं। इसके बाद रुद्रोजस का एआई टूल उन तस्वीरों में पौधों के रंग और रिफ्लेक्शन को एनालाइज करता है और एक 'क्रॉप हेल्थ मैप' तैयार कर देता है।
यह मैप कलर-कोडेड होता है यानी हरा रंग मतलब फसल एकदम तंदुरुस्त है, नारंगी मतलब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और लाल रंग का मतलब है कि फसल भारी स्ट्रेस में है। इस सटीक जानकारी से किसानों को पता चल जाता है कि खेत के किस हिस्से में पानी या फर्टिलाइजर की सख्त जरूरत है। अब उन्हें पूरे खेत में बेवजह केमिकल छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे न सिर्फ उनके काफी पैसे बचते हैं बल्कि फसल की पैदावार भी बेहतर होती है।
2.8 करोड़ रुपये का ऑफर क्यों ठुकराया?
जब रुद्रोजस का ये स्टार्टअप सुर्खियां बटोरने लगा, तो पिछले साल एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने उनके साथ मीटिंग की। उसने रुद्रोजस को 3 लाख डॉलर (करीब 2.8 करोड़ रुपये) का ऑफर दिया और शर्त रखी कि वह हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दे और फुल-टाइम इस स्टार्टअप को चलाए।
रुद्रोजस कहते हैं, "वो दो हफ्ते मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। यह बहुत बड़ी रकम थी और मैं लगातार सोच-विचार कर रहा था।" लेकिन अंत में उन्होंने तय किया कि वह स्कूल में ही रहेंगे और अपनी शर्तों पर ही इस कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। रुद्रोजस नहीं चाहते थे कि निवेशकों के दबाव में आकर उनका टूल सिर्फ मुनाफा कमाने वाला बन जाए। उनका मकसद इसे उन छोटे और मझोले किसानों के लिए फ्री और अफोर्डेबल रखना था, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
आगे का सफर और चुनौतियां
अपने इस बड़े विजन को दुनिया तक ले जाने के लिए रुद्रोजस ने 18 साल के एक टेक एक्सपर्ट जैकब ली के साथ पार्टनरशिप की है। दोनों ने मिलकर कोल्ड ईमेल, लिंक्डइन मैसेजेस और एग्रीकल्चरल नॉन-प्रॉफिट संस्थाओं के जरिए किसानों तक अपनी पहुंच बनाई।
रुद्रोजस का मानना है कि एक स्टार्टअप का सफर कभी भी आसान नहीं होता। वह कहते हैं, "एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अनिश्चितता होती है, लेकिन मैंने सीखा है कि इसी अनिश्चितता में एक अलग खूबसूरती छिपी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा होता, और फिर आपको एक छोटी सी जीत मिलती है और आपको लगता है कि शायद मैं यह कर सकता हूं।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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