इंडियन ऑयल में 493 अप्रेंटिस की भर्ती, 10 राज्यों में मौका, यूपी में सबसे ज्यादा अवसर

संक्षेप: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 493 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है। बिना शुल्क आवेदन 12 जनवरी 2026 तक किए जा सकते हैं। पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर दिया है। कंपनी ने टेक्निशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल 493 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती आईओसीएल के उत्तरी क्षेत्र के मार्केटिंग डिविजन के लिए की जा रही है, जिसमें कई राज्यों को शामिल किया गया है। आईओसीएल अप्रेंटिस भर्ती की सबसे अहम बात यह है कि किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समय रहते आवेदन करना जरूरी है, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एक साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान अभ्यर्थियों को इंडस्ट्री से जुड़ा व्यावहारिक अनुभव मिलेगा, जिससे भविष्य में सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह ट्रेनिंग करियर की मजबूत नींव रखने में मददगार मानी जाती है।

आवेदन प्रक्रिया कैसे पूरी करें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पहले एनएपीएस (NAPS) या एनएटीएस (NATS) पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इसके बाद आईओसीएल द्वारा जारी गूगल फॉर्म भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर उपलब्ध है। किसी भी समस्या के लिए उम्मीदवार mkterapprentice@indianoil.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

कुल पद और आरक्षण की स्थिति इस भर्ती अभियान के तहत कुल 493 अप्रेंटिस पद भरे जाएंगे, जिनमें 248 पद अनारक्षित श्रेणी के हैं। शेष पद आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित किए गए हैं। राज्यवार और अप्रेंटिस के अनुसार पदों का वितरण स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अवसर उत्तर प्रदेश में कुल 140 पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें टेक्निशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस (डाटा एंट्री ऑपरेटर) के पद शामिल हैं। यह राज्य इस भर्ती में सबसे अधिक अवसर देने वाला है।

दिल्ली और राजस्थान में भी बड़ी संख्या में पद दिल्ली में 120 पद, जबकि राजस्थान में 90 पद निर्धारित किए गए हैं। दिल्ली में ग्रेजुएट और टेक्निशियन अप्रेंटिस के साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी कई पद रखे गए हैं, जिससे स्नातक युवाओं को अच्छा मौका मिलेगा।

अन्य राज्यों के लिए भी मौके उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में भी अप्रेंटिस के पद निकाले गए हैं। इन राज्यों में सीमित संख्या में ही सही, लेकिन योग्य उम्मीदवारों के लिए इंडियन ऑयल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में प्रशिक्षण पाने का सुनहरा अवसर मौजूद है।