Join Indian Navy: JEE Main देने वालों के लिए इंडियन नेवी में निकली भर्ती, नहीं होगी लिखित परीक्षा, सीधे बने अफसर
Indian Navy 10+2 B.Tech Entry 2027: इंडियन नेवी सीईएस 10+2 भर्ती के जरिए 12वीं पीसीएम छात्र और जेईई मेन 2026 में बैठने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में हिस्सा लेकर नौसेना में अफसर बन सकेंगे।
Join Indian Navy 10+2 B.Tech Entry 2027: अगर आप भारतीय नौसेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना देख रहे हैं, और साथ ही बीटेक (B.Tech) की डिग्री भी हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और शानदार अवसर सामने आया है। भारतीय नौसेना द्वारा '10+2 बी.टेक एंट्री स्कीम' जनवरी 2027 कोर्स के तहत अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस प्रतिष्ठित भर्ती प्रक्रिया के जरिए योग्य युवाओं को नौसेना के एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल कैडर में सीधे कमीशंड ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जून 2026 है। ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा के योग्य हैं, उन्हें बिना समय गंवाए तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर देना चाहिए।
बिना किसी लिखित परीक्षा के सीधे ऑफिसर बनने का मौका
इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए किसी भी तरह की अलग से लिखित परीक्षा नहीं देनी होती है। भारतीय नौसेना सीधे एनटीए द्वारा आयोजित की गई जेईई मेन (JEE Main) परीक्षा की ऑल इंडिया रैंक (CRL) के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करती है। शॉर्टलिस्ट किए गए भाग्यशाली उम्मीदवारों को सीधे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह उन इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका है जो देश की डिफेंस फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन? जानिए जरूरी योग्यता
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी (12वीं कक्षा) या इसके समकक्ष परीक्षा पास की हो। इसके साथ ही, 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित यानी पीसीएम (PCM) विषयों में कुल मिलाकर कम से कम 70% अंक होने अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त, कक्षा 10वीं या 12वीं में अंग्रेजी विषय में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए।
इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का जेईई मेन (JEE Main) परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से जेईई मेन की रैंक के आधार पर तैयार की गई कट-ऑफ से तय होगी।
आयु सीमा: इस कोर्स के लिए केवल वही उम्मीदवार पात्र हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच हुआ हो, इसमें ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं।
चयन के बाद मुफ्त पढ़ाई और शानदार करियर
चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना की तरफ से प्रतिष्ठित भारतीय नौसेना अकादमी (INA), एझिमाला, केरल में चार साल के बी.टेक कोर्स के लिए भेजा जाता है। यहां छात्रों को अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में से किसी एक विषय में बी.टेक की डिग्री दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी पढ़ाई, ट्रेनिंग, रहने और खाने का पूरा खर्च भारतीय नौसेना खुद उठाती है। कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को नौसेना में स्थायी सब-लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात किया जाता है, जहां से एक शानदार और गौरवशाली करियर की शुरुआत होती है।
इच्छुक उम्मीदवार समय रहते भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आखिरी समय में वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए छात्रों को तुरंत आवेदन करने की सलाह दी जाती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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