10वीं पास वालों के लिए शानदार मौका, नौसेना में 1266 ट्रेड्समैन स्किल्ड पदों पर निकली भर्ती

अगर आप 10वीं पास हैं और तकनीकी क्षेत्र में अनुभव रखते हैं, तो भारतीय नौसेना आपको दे रही है देश की सेवा का सुनहरा मौका। Tradesman Skilled Recruitment 2025 के तहत 1266 पदों पर भर्ती निकली है।

Indian Navy Tradesman Skilled Recruitment 2025: भारतीय नौसेना ने 2025 के लिए सिविलयन ट्रेड्समैन सिक्लड के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत नौसेना के विभिन्न यार्ड्स और यूनिट्स में ग्रुप 'C' के अंतर्गत इंडस्ट्रियल पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 अगस्त 2025 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 2 सितंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट indiannavy.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे।

कौन-कौन से ट्रेड्स में हैं रिक्तियां? यह भर्ती विभिन्न तकनीकी ट्रेड्स के लिए की जा रही है, जिनमें सहायक, सिविल कार्य, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स और जायरो, फाउंड्री, हीट इंजन, उपकरण, मैकेनिकल, मैकेनिकल सिस्टम, मेक्ट्रोनिक्स, धातु, मिलराइट, प्रशीतन और एसी, जहाज निर्माण, और हथियार इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है।

Indian Navy Tradesman Skilled Recruitment 2025 के तहत सबसे पहले आपको 10वीं पास होना जरूरी है और अंग्रेजी भाषा की थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए। इसके साथ-साथ, आपने जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है, उसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी की हो, या फिर अगर आप थलसेना, नौसेना या वायुसेना की तकनीकी ब्रांच में कम से कम दो साल तक काम कर चुके हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई उम्मीदवार बेहद काबिल है, तो कुछ मामलों में पढ़ाई की शर्तों में छूट भी दी जा सकती है। इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखना चाहिए।

क्या है आयु सीमा? उम्र की बात करें तो आपकी उम्र 18 साल से कम और 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हां, अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो सरकारी नियमों के मुताबिक उम्र में छूट मिल सकती है। इस पद पर चयन होने के बाद आपको लेवल-2 के अनुसार 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक का मासिक वेतन मिलेगा। ये नौकरी ग्रुप ‘C’, नॉन-गैजेटेड, इंडस्ट्रियल कैटेगरी में आती है जो केंद्र सरकार की सर्विस का हिस्सा होती है।

ऐसे करें आवेदन 1. आधिकारिक वेबसाइट indiannavy.gov.in पर जाएं

2. “Recruitment” सेक्शन में जाकर “Civilian Tradesman Skilled 2025” के लिंक पर क्लिक करें

3. खुद को रजिस्टर करें और अपनी संपर्क जानकारी दर्ज करें

4. व्यक्तिगत, शैक्षणिक और ट्रेड से जुड़ी जानकारी भरें

5. स्कैन की हुई फोटो, सिग्नेचर और ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें

6. यदि शुल्क लागू हो, तो ऑनलाइन पेमेंट करें