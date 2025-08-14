Indian Navy Tradesman Recruitment 2025 for 1266 posts begins apply now Registration Link Here Indian Navy Tradesman Recruitment 2025: इंडियन नेवी में 1266 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Indian Navy Tradesman Recruitment 2025: इंडियन नेवी में 1266 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास करें अप्लाई

Indian Navy Tradesman Recruitment 2025: भारतीय नौसेना की ओर से सिविलयन ट्रेड्समैन पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 1266 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 10:38 AM
Indian Navy Tradesman Recruitment 2025: इंडियन नेवी में 1266 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास करें अप्लाई

Indian Navy Tradesman Recruitment 2025 Apply Online: सेना में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय नौसेना की ओर से सिविलयन ट्रेड्समैन (Civilian Tradesman Skilled) पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 1266 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रकिया 13 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट indiannavy.gov.in पर जाना होगा।

वैकेंसी डिटेल्स -

सहायक - 49 पद

सिविल वर्क्स - 17 पद

इलेक्ट्रिकल - 172 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जायरो - 50

पैटर्न मेकर/माउल्डर/फाउंड्रीमेन - 09

हील इंजन -121 पद

इंस्ट्रूमेंट - 09 पद

मशीन - 56 पद

मैकेनिकल सिस्टम - 79 पद

मैकेट्रॉनिक्स - 23 पद

मेटल - 217 पद

मिलराइट - 28 पद

Ref &AC - 17 पद

शिप ब्लिडिंग - 228 पद

वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स - 49 पद

कुल पद - 1266 पद

शैक्षणिक योग्यता-

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कक्षा दसवीं के साथ ट्रेड में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी की होनी चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

Indian Navy Tradesman Recruitment 2025 Apply Online Link

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट onlineregistrationportal.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

