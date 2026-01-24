नौसेना में बनिए अफसर, आज से आवेदन शुरू; जानिए भर्ती की पूरी जानकारी

संक्षेप: भारतीय नौसेना में SSC ऑफिसर के 260 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। आवेदन 24 जनवरी से 24 फरवरी 2026 तक किए जाएंगे। इस भर्ती के तहत ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ा मौका है।

Indian Navy SSC Officer Recruitment 2026: देश की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी वर्दी पहनकर अफसर बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए भारतीय नौसेना एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। Indian Navy SSC Officer Recruitment 2026 के तहत नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) ऑफिसर के कुल 260 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती न केवल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों के लिए, बल्कि कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले युवाओं के लिए भी बड़े अवसर खोलती है।

भारतीय नौसेना की यह भर्ती प्रक्रिया उन युवाओं को लक्ष्य करती है, जो रक्षा क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहते हैं। इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को सब लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण के साथ एक सम्मानजनक करियर मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 24 फरवरी 2026 तक joinindiannavy.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

Indian Navy SSC Officer Recruitment 2026: कुल 260 पदों पर होनी है भर्ती इस भर्ती अभियान के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स, पायलट और सबमरीन टेक्निकल जैसी कई अहम ब्रांच शामिल हैं। कुल 260 पदों में से कुछ ब्रांच में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, जबकि सबमरीन से जुड़ी कुछ तकनीकी शाखाएं केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। यह भर्ती युवाओं को नौसेना के अलग अलग तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में काम करने का अवसर प्रदान करती है।

Indian Navy SSC Officer Recruitment 2026: क्या चाहिए योग्यता शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भारतीय नौसेना ने इस भर्ती में विविध बैकग्राउंड के उम्मीदवारों को शामिल किया है। BE/B.Tech उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य रखे गए हैं। वहीं लॉजिस्टिक्स ब्रांच के लिए MBA, B.Com, B.Sc, MCA और M.Sc जैसे कोर्स मान्य हैं। एजुकेशन ब्रांच के लिए MA, MSc, ME या M.Tech जैसी उच्च शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। कुछ ब्रांच के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा में भी न्यूनतम अंकों की शर्त तय की गई है।

Indian Navy SSC Officer Recruitment 2026: कितनी होनी चाहिए आयु सीमा उम्र सीमा की बात करें तो अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग जन्मतिथि तय की गई है। सामान्य रूप से उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए। यह आयु सीमा नौसेना की प्रशिक्षण आवश्यकताओं और सेवा शर्तों को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले अपनी ब्रांच के अनुसार आयु सीमा जरूर जांचने की सलाह दी जाती है।

वेतन और भत्तों के मामले में भारतीय नौसेना हमेशा से आकर्षक विकल्प रही है। चयनित उम्मीदवारों को सब लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाएगा, जहां शुरुआती कुल वेतन लगभग 1,25,000 रुपये प्रति माह होगा। इसके अलावा पायलट और सबमरीन ब्रांच के उम्मीदवारों को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अतिरिक्त भत्ते भी दिए जाएंगे, जिससे कुल सैलरी और सुविधाएं और बेहतर हो जाती हैं।

Indian Navy SSC Officer Recruitment 2026: क्या है चयन की प्रक्रिया चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और चरणबद्ध रखी गई है। सबसे पहले उम्मीदवारों की शैक्षणिक अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। SSB में सफल उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा। अंत में SSB अंकों और मेडिकल फिटनेस के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।