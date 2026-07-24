Indian Navy Recruitment 2026: 1.2 लाख तक सैलरी, नेवी में बनें अफसर; बढ़ी आवेदन की आखिरी तारीख
इंडियन नेवी ने एसएससी ऑफिसर भर्ती 2026 के तहत 275 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए योग्य ग्रेजुएट्स 3 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी जून 2027 (AT 27) कोर्स के लिए 'एसएससी ऑफिसर भर्ती 2026' का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। यह भर्ती उन तमाम अनमैरिड यानी कुंवारे पुरुष और महिला ग्रेजुएट्स के लिए एक बेहतरीन मौका है, जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और बिल्कुल अलग मुकाम हासिल करना चाहते हैं। इस बड़ी भर्ती के तहत इंडियन नेवी ने कुल 275 टेंटेटिव पदों पर आवेदन मांगे हैं। यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत 25 जून 2026 से हो चुकी है। अगर आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको बिना किसी देरी के नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
शुरुआत में आवेदन की आखिरी तारीख 27 जुलाई रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 अगस्त 2026 कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों के पास फॉर्म भरने का यह आखिरी और बेहद अहम मौका है। चुने गए सभी उम्मीदवारों की ट्रेनिंग जून 2027 में केरल के खूबसूरत इलाके एझिमाला में स्थित इंडियन नेवल एकेडमी (आईएनए) में शुरू की जाएगी।
किन-किन ब्रांचों में निकली हैं वैकेंसी?
इंडियन नेवी ने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुल 12 अलग-अलग ब्रांच और कैडर में यह बंपर वैकेंसी निकाली है। इनमें कई बेहद अहम पोस्ट शामिल हैं, जो सीधे तौर पर ऑपरेशंस और तकनीकी काम से जुड़ी हैं। उदाहरण के तौर पर, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में 90 पदों पर भर्तियां होनी हैं, जिनमें महिलाओं के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व रखी गई हैं। इसके अलावा पायलट बनने का शौक रखने वालों के लिए 25 पद और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 15 पद तय किए गए हैं। वहीं तकनीकी कामों में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं के लिए इंजीनियरिंग ब्रांच में 24 और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कुल 40 पद निकाले गए हैं। लॉजिस्टिक्स, नेवल कंस्ट्रक्टर, नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर (NAIC) और एजुकेशन जैसी अहम ब्रांचों में भी अच्छे खासे पदों पर योग्य उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है।
कौन कर सकता है अप्लाई?
नेवी में अफसर बनने के लिए आपकी पढ़ाई-लिखाई का स्तर बहुत मायने रखता है। ज्यादातर ब्रांचों, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, पायलट, और इंजीनियरिंग के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम से कम 60 फीसदी नंबरों के साथ बीई या बीटेक की डिग्री होनी ही चाहिए। एजुकेशन ब्रांच में जाने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास मैथ्स, फिजिक्स या साइंस के दूसरे विषयों में मास्टर डिग्री यानी एमएससी या एमए होना जरूरी है, जबकि लॉजिस्टिक्स के लिए फर्स्ट क्लास के साथ एमबीए या फिर संबंधित फील्ड में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। जहां तक उम्र की बात है, तो ज्यादातर पदों के लिए उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए। हालांकि, पायलट और एटीसी जैसी कुछ खास और चुनौतीपूर्ण ब्रांचों के लिए उम्र की सीमा 2 जुलाई 2003 से शुरू होकर 2008 या 2006 तक तय की गई है। इसके साथ ही, आवेदन के वक्त आपका अनमैरिड होना पहली और सबसे जरूरी शर्त है।
कैसे होगा आपका सिलेक्शन
इंडियन नेवी में सिलेक्शन का प्रोसेस काफी कड़ा और पारदर्शी होता है। सबसे पहले आपकी डिग्री के नंबरों या फिर पांचवें सेमेस्टर तक के अंकों के आधार पर एक कट-ऑफ तैयार की जाएगी। इसी कट-ऑफ के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करके एसएसबी (SSB) इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू पास करने वाले खुशनसीब उम्मीदवारों का एक बेहद कड़ा मेडिकल चेकअप होगा, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की फिटनेस परखी जाएगी। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप इन सभी कड़े पैमानों पर खरे उतरते हैं, तो आपको सीधे 'सब लेफ्टिनेंट' की शानदार रैंक से नवाजा जाएगा। सब लेफ्टिनेंट के तौर पर आपकी शुरुआती बेसिक सैलरी और भत्ते मिलाकर करीब 1,20,000 रुपये महीने से शुरू होगी। पायलट और सबमरीन ऑपरेशंस वालों को 31,250 रुपये का एक्स्ट्रा अलाउंस भी हर महीने दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन का तरीका
इस शानदार करियर की शुरुआत करने के लिए आपको इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरते वक्त कुछ बातों का बेहद खास ख्याल रखना चाहिए ताकि आपका आवेदन रद्द न हो। अपनी सारी निजी जानकारियां बिल्कुल वैसी ही भरें जैसी आपकी दसवीं की मार्कशीट में लिखी हुई हैं। इसके अलावा, जो भी फोटो आप अपलोड करें, वह एकदम साफ और सही फॉर्मेट में होनी चाहिए क्योंकि धुंधली फोटो की वजह से बहुत से फॉर्म शुरुआती दौर में ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। एक से ज्यादा फॉर्म भरने की गलती बिल्कुल न करें। अपना फॉर्म पूरी तरह से सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास जरूर महफूज रख लें, क्योंकि भविष्य में एसएसबी इंटरव्यू के दौरान इसकी जरूरत पड़ेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव