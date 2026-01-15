Indian Navy SSC Officer Recruitment 2026: नेवी में अफसर बनने का मौका, 24 जनवरी से आवेदन शुरू

संक्षेप: Indian Navy SSC Officer Recruitment 2026: देश की सेवा और शानदार करियर का मौका आ गया है। भारतीय नौसेना में 260 SSC ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार 24 जनवरी से 24 फरवरी तक करें आवेदन।

Indian Navy SSC Officer Recruitment 2026: भारतीय नौसेना में अफसर बनकर देश की सेवा करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। Indian Navy SSC Officer Recruitment 2026 के तहत नौसेना ने 260 शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स और मैनेजमेंट पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर मानी जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहा है। चयनित उम्मीदवारों को Sub Lieutenant के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जनवरी 2026 से शुरू होकर 24 फरवरी 2026 तक चलेगी। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

किन ब्रांचों में होगा चयन इस भर्ती अभियान के तहत कुल 260 पद भरे जाएंगे। ये पद विभिन्न ब्रांच और कैडर में विभाजित हैं, जिनमें Executive, Pilot, Naval Air Operations Officer, Air Traffic Controller, Logistics, Education, Engineering, Electrical और Submarine Tech शामिल हैं। अधिकांश पदों पर पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि सबमरीन टेक ब्रांच केवल पुरुषों के लिए आरक्षित है।

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए SSC ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए अलग अलग ब्रांच के अनुसार योग्यता तय की गई है। सामान्य तौर पर उम्मीदवार के पास BE/B.Tech में न्यूनतम 60% अंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा B.Sc, B.Com, M.Sc, M.A, MBA, MCA जैसी योग्यताएं भी कुछ विशेष ब्रांच के लिए मान्य हैं। कई पदों पर कक्षा 10वीं और 12वीं में भी न्यूनतम 60% अंक और अंग्रेजी विषय की शर्त लागू है।

आयु सीमा का नियम उम्मीदवार की आयु सीमा पद और ब्रांच के अनुसार अलग अलग तय की गई है। सामान्यतः उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए। पायलट, ATC और एजुकेशन जैसी ब्रांच के लिए अलग जन्म तिथि मानदंड लागू होंगे।

सैलरी और भत्तों का विवरण भारतीय नौसेना में SSC ऑफिसर को बेहद आकर्षक वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। चयन के बाद Sub Lieutenant के पद पर शुरुआती कुल वेतन लगभग 1,25,000 रुपये प्रति माह होता है। इसके अलावा पायलट और नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर को 31,250 रुपये का फ्लाइंग अलाउंस, जबकि सबमरीन ब्रांच के अधिकारियों को विशेष सबमरीन अलाउंस भी दिया जाता है।

चयन प्रक्रिया कैसे होगी SSC ऑफिसर भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। पहले चरण में उम्मीदवारों को शैक्षणिक अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। SSB में सफल उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा, जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। NCC ‘C’ सर्टिफिकेट धारकों को शॉर्टलिस्टिंग में विशेष छूट दी जाएगी।

जरूरी तारीखें जरूर नोट करें ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 24 जनवरी 2026 से होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कोर्स जनवरी 2027 से शुरू होगा।