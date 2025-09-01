Indian Navy Recruitment 2025 for 260 SSC posts ends today apply now at joinindiannavy.gov.in sarkari naukri Indian Navy SSC Recruitment 2025: इंडियन नेवी में SSC ऑफिसर के 260 पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, Career Hindi News - Hindustan
Indian Navy Recruitment 2025 for 260 SSC posts ends today apply now at joinindiannavy.gov.in sarkari naukri

Indian Navy SSC Recruitment 2025: इंडियन नेवी में SSC ऑफिसर के 260 पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज

Indian Navy Recruitment 2025: इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज 1 सितंबर 2025 है। इस भर्ती के जरिए कुल 260 पदों पर उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 07:10 AM
Indian Navy SSC Recruitment 2025: इंडियन नेवी में SSC ऑफिसर के 260 पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज

Indian Navy SSC Officer Recruitment 2025 Apply Online: इंडियन नेवी की ओर से आज 1 सितंबर 2025 को शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) पदों पर भर्ती (Navy Short Service Commission Officers- JUN 2026 (AT 26) COURSE) के लिए आवेदन प्रकिया बंद कर दी जाएगी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 अगस्त, 2025 से शुरू हुई थी। इस भर्ती के जरिए कुल 260 पदों पर उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा।

किन-किन पदों पर कितनी भर्ती निकली है-

1. एग्जीक्यूटिव ब्रांच- 57 पद

2. पायलट- 24 पद

3. नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर- 20 पद

4. एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC)- 20 पद

5. लॉजिस्टिक्स- 10 पद

6. एजुकेशन- 7 पद

7. इंजीनियरिंग ब्रांच – 36 पद

8. इलेक्ट्रिकल ब्रांच- 40 पद

9. नेवल कंस्ट्रक्टर- 16 पद

10. Naval Armament Inspectorate Cadre (NAIC)- 20 पद

11. लॉ- 2 पद

योग्यता –

1. हर एक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अगल है।

2. पदानुसार आयु सीमा भी अलग-अगल है।

3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में योग्यता और शैक्षणिक योग्यता जरूर चेक करें।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

