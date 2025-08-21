इंडियन नेवी INCET एडमिट कार्ड 2025 incet.cbt-exam.in पर जारी, Direct Link

Indian Navy INCET Hall Ticket 2025: इंडियन नेवी की ओर से INCET 01/2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। कैंडिडेट एडमिट कार्ड incet.cbt-exam.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

Thu, 21 Aug 2025 04:46 PM

Indian Navy INICET Admit Card 2025 Download Link: इंडियन नेवी ने इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट (INCET) 01/2025 के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in या फिर incet.cbt-exam.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। INCET 01/2025 की परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) माध्यम से कराया जाएगा।

Indian Navy INICET Admit Card 2025 Download Link इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 1100 से अधिक पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से चार सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे- जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटीटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश भाषा। हर एक सेक्शन से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक सेक्शन 25 अंक का होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा।

Indian Navy Civilian Admit Card 2025: इंडियन नेवी INCET 2025 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in या फिर incet.cbt-exam.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक “INCET 2025” पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको “Download CBT Hall Tickets” लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल/रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर और जन्म तारीख डालकर लॉग इन करना होगा।

5. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

6. अब आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए और परीक्षा के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

कैंडिडेट एडमिट कार्ड पर लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. कैंडिडेट का नाम

2. कैंडिडेट का रोल नंबर

3. कैंडिडेट की जन्म तारीख

4. परीक्षा का समय और तारीख

5. परीक्षा सेंटर का पता

6. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

7. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

8. परीक्षा सेंटर पर रिपोर्टिंग समय