Indian Navy Agniveer SSR, MR exam 2026: इंडियन नेवी अग्निवीर परीक्षा 2026 की तारीखों का हुआ ऐलान, एडमिट कार्ड जल्द?
Indian Navy Agniveer SSR, MR exam 2026: नौसेना ने अग्निवीर SSR और MR पदों के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा (INET 2026) के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। लिखित परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर 13 मई और 14/15 मई 2026 को आयोजित की जाएगी।
Indian Navy Agniveer Exam Date 2026: भारतीय नौसेना (Indian Navy) में शामिल होकर देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। नौसेना ने अग्निवीर SSR और MR पदों के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा (INET 2026) के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अग्निवीर SSR, MR और SSR (मेडिकल) के पदों को भरा जाना है।
अग्निवीर भर्ती 2026 की कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर 13 मई और 14/15 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, वे अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं।
एडमिट कार्ड पर लेटेस्ट अपडेट
परीक्षा की तारीखों के ऐलान के साथ ही उम्मीदवार अब एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। आमतौर पर परीक्षा से 7 से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। छात्र अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल (ईमेल आईडी और पासवर्ड) का उपयोग करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
चयन प्रक्रिया: चार चरणों में होगी परीक्षा
भारतीय नौसेना में अग्निवीर के रूप में चयन पाना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। उम्मीदवारों को कुल चार प्रमुख चरणों से गुजरना होगा।
स्टेज-1 (INET परीक्षा): यह एक कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा (CBT) है। इसमें सफल होने वाले छात्रों को ही अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा।
स्टेज-2 (PFT और लिखित परीक्षा): दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा (PFT) और एक और लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है।
स्टेज-3 (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन): सभी शैक्षणिक और व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी।
स्टेज-4 (मेडिकल परीक्षण): अंतिम रूप से चयनित होने के लिए चिकित्सा मानकों को पूरा करना अनिवार्य है।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PFT) के मानक
लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। नौसेना ने इसके लिए कड़े मापदंड तय किए हैं:
पुरुष उम्मीदवार: 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। साथ ही 20 उठक-बैठक (Squats) और 12 पुश-अप्स अनिवार्य हैं।
महिला उम्मीदवार: 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए 8 मिनट का समय दिया जाएगा। उन्हें 15 उठक-बैठक और 10 बेंट नी सिट-अप्स (Sit-ups) करने होंगे।
INS चिल्का में होगी ट्रेनिंग
जो उम्मीदवार सभी चरणों में सफलता प्राप्त करेंगे, उन्हें अंतिम रूप से INS चिल्का (ओडिशा) में बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। यह ट्रेनिंग अग्निवीरों को नौसेना की कठिन परिस्थितियों और तकनीकी कार्यों के लिए तैयार करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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