Indian Navy Agniveer: इंडियन नेवी अग्निवीर भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें भर्ती से जुड़ी योग्यता
Indian Navy Agniveer: भारतीय नौसेना ने अग्निवीर (SSR, MR और SSR मेडिकल असिस्टेंट) भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है।
Indian Navy Agniveer: भारतीय नौसेना में शामिल होकर समुद्र की लहरों के बीच देश की रक्षा करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। भारतीय नौसेना ने अग्निवीर (SSR, MR और SSR मेडिकल असिस्टेंट) भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारतीय नौसेना के आधिकारिक भर्ती पोर्टल joinindiannavy.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां
नौसेना भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को समय सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा।
आवेदन शुरू होने की तिथि: 14 मार्च 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 6 अप्रैल 2026
करेक्शन विंडो : 10 अप्रैल से 11 अप्रैल 2026
परीक्षा तिथि (INET 2026): मई 2026 (संभावित)
आवेदन शुल्क: सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये + 18% GST निर्धारित किया गया है। इसका भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
पदों का विवरण और पात्रता
भारतीय नौसेना ने अलग-अलग श्रेणियों के लिए योग्यता के कड़े मानक तय किए हैं:
अग्निवीर SSR: इसके लिए उम्मीदवार का 12वीं (10+2) पास होना अनिवार्य है। मुख्य विषयों में गणित और फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक विषय होना चाहिए।
अग्निवीर MR: इसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास (मैट्रिक) रखी गई है। इसमें रसोइया (Chef), स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट जैसे पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं।
अग्निवीर SSR (मेडिकल): यह एक विशेष श्रेणी है, जिसमें 12वीं पास उम्मीदवार जिनके पास मेडिकल क्षेत्र से संबंधित योग्यता है, वे आवेदन कर सकते हैं।
आयु सीमा और वैवाहिक स्थिति
अग्निवीर भर्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त आयु और वैवाहिक स्थिति है। हर एक पद के लिए आयु सीमा अलग-अलग है। इसके अलावा, केवल अविवाहित पुरुष और महिला अभ्यर्थी ही इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। सेवा के दौरान भी उन्हें अविवाहित रहने की शर्त का पालन करना होगा।
चयन प्रक्रिया: INET 2026 की भूमिका
नौसेना में चयन की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी:
प्रथम चरण (INET): यह एक कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा।
द्वितीय चरण (PFT और मेडिकल): शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PFT), लिखित परीक्षा (जो केंद्र पर होगी) और अंतिम मेडिकल जांच से गुजरना होगा। शारीरिक परीक्षा में दौड़, उठक-बैठक और पुश-अप्स जैसे परीक्षण शामिल होते हैं।
अग्निवीर योजना के लाभ
चयनित उम्मीदवारों को 4 साल की सेवा अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें आकर्षक मासिक पैकेज, जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ-साथ वर्दी और यात्रा भत्ता भी मिलेगा। 4 साल की सेवा पूरी होने पर उन्हें 'सेवा निधि' पैकेज दिया जाएगा। साथ ही, 25% अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर नौसेना में स्थायी कैडर के रूप में सेवा जारी रखने का अवसर भी मिल सकता है।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवार joinindiannavy.gov.in पर जाकर 'Register' बटन पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें और फिर फॉर्म में अपनी शैक्षणिक जानकारी और फोटो अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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अनुभव और करियर का सफर
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