Indian Navy Agniveer Recruitment 2026: भारतीय नौसेना में अग्निवीर बनने का मौका, 10वीं और 12वीं पास के लिए सुनहरा अवसर

Mar 10, 2026 08:01 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Indian Navy Agniveer Recruitment 2026: भारतीय नौसेना ने देश के गौरवशाली बेड़े का हिस्सा बनने के इच्छुक युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती 2027 बैच की घोषणा कर दी है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया joinindiannavy.gov.in पर 14 मार्च से शुरू हो रही है।

Indian Navy Agniveer Recruitment 2026: भारतीय नौसेना ने देश के गौरवशाली बेड़े का हिस्सा बनने के इच्छुक युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती 2027 बैच की घोषणा कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अग्निवीर SSR (सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट), MR (मैट्रिक रिक्रूट) और पहली बार SSR मेडिकल पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नौसेना में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट (INET) 2026 की चुनौती को पार करना होगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर 14 मार्च से शुरू हो रही है।

पदों का विवरण और पात्रता

भारतीय नौसेना ने अलग-अलग श्रेणियों के लिए योग्यता के कड़े मानक तय किए हैं:

अग्निवीर SSR: इसके लिए उम्मीदवार का 12वीं (10+2) पास होना अनिवार्य है। मुख्य विषयों में गणित और फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक विषय होना चाहिए।

अग्निवीर MR: इसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास (मैट्रिक) रखी गई है। इसमें रसोइया (Chef), स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट जैसे पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं।

अग्निवीर SSR (मेडिकल): यह एक विशेष श्रेणी है, जिसमें 12वीं पास उम्मीदवार जिनके पास मेडिकल क्षेत्र से संबंधित योग्यता है, वे आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा और वैवाहिक स्थिति

अग्निवीर भर्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त आयु और वैवाहिक स्थिति है। हर एक पद के लिए आयु सीमा अलग-अलग है। इसके अलावा, केवल अविवाहित पुरुष और महिला अभ्यर्थी ही इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। सेवा के दौरान भी उन्हें अविवाहित रहने की शर्त का पालन करना होगा।

चयन प्रक्रिया: INET 2026 की भूमिका

नौसेना में चयन की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी:

प्रथम चरण (INET): यह एक कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा।

द्वितीय चरण (PFT और मेडिकल): शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PFT), लिखित परीक्षा (जो केंद्र पर होगी) और अंतिम मेडिकल जांच से गुजरना होगा। शारीरिक परीक्षा में दौड़, उठक-बैठक और पुश-अप्स जैसे परीक्षण शामिल होते हैं।

अग्निवीर योजना के लाभ

चयनित उम्मीदवारों को 4 साल की सेवा अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें आकर्षक मासिक पैकेज, जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ-साथ वर्दी और यात्रा भत्ता भी मिलेगा। 4 साल की सेवा पूरी होने पर उन्हें 'सेवा निधि' पैकेज दिया जाएगा। साथ ही, 25% अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर नौसेना में स्थायी कैडर के रूप में सेवा जारी रखने का अवसर भी मिल सकता है।

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार joinindiannavy.gov.in पर जाकर 'Register' बटन पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें और फिर फॉर्म में अपनी शैक्षणिक जानकारी और फोटो अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

