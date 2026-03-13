भारतीय नौसेना में बनिए अग्निवीर, मैट्रिक रिक्रूट के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
भारतीय नौसेना ने अग्निवीर (MR) भर्ती 2027 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 10वीं पास अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार 14 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
समंदर की लहरों पर राज करने और तिरंगे की आन बान शान के लिए जीने का जज्बा रखने वाले देश के युवाओं के लिए एक बड़ी और उत्साहजनक खबर है। भारतीय नौसेना ने अग्निपथ योजना के तहत 'अग्निवीर (MR)' यानी मैट्रिक रिक्रूट के दो नए बैचों (01/2027 और 02/2027) के लिए भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह उन अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है, जो 10वीं पास करने के बाद देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं। इस भर्ती के जरिए नौसेना न केवल युवाओं को अनुशासन और साहस का पाठ पढ़ाएगी, बल्कि उन्हें एक आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम करियर भी प्रदान करेगी।
दो अलग अलग बैचों के लिए एक साथ निकली भर्ती
भारतीय नौसेना ने इस बार अग्निवीर एमआर के लिए दो बैचों की घोषणा की है, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को नौसेना का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। पहला बैच 01/2027 है, जिसकी ट्रेनिंग और इंडक्शन दिसंबर 2026 तक संभावित है, वहीं दूसरा बैच 02/2027 मई 2027 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 मार्च 2026 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 06 अप्रैल 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। नौसेना ने स्पष्ट किया है कि यह भर्ती अग्निपथ योजना के नियमों के तहत चार साल के कार्यकाल के लिए होगी, जिसमें सेवा के बाद बेहतर भविष्य की राहें भी खुलेंगी।
शैक्षणिक योग्यता और उम्र का सख्त पैमाना
अग्निवीर एमआर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत ही सरल रखी गई है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवा इसमें भाग ले सकें। उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं (मैट्रिकुलेशन) पास होना अनिवार्य है। खास बात यह है कि जो छात्र शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, वे भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे भविष्य के चरणों में अपनी मूल मार्कशीट प्रस्तुत कर सकें। आयु सीमा की बात करें तो बैच 01/2027 के लिए अभ्यर्थी का जन्म 01 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच होना चाहिए। वहीं, बैच 02/2027 के लिए जन्मतिथि 01 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच होनी चाहिए।
आकर्षक वेतनमान और सेवा निधि का लाभ
नौसेना में अग्निवीर के तौर पर सेवा देने वाले युवाओं को न केवल मान सम्मान बल्कि एक आकर्षक वित्तीय पैकेज भी मिलेगा। सेवा के पहले वर्ष में 30,000 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा, जिसमें हर साल निश्चित बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, सेवा के दौरान कई तरह के भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी। चार साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, अग्निवीरों को 'सेवा निधि' पैकेज के तहत लगभग 5.02 लाख रुपये मिलेंगे (जिसमें उम्मीदवार और सरकार दोनों का समान योगदान शामिल होगा)। यह राशि युवाओं को उनके भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने या अपना खुद का कोई काम शुरू करने में बड़ी मदद करेगी।
चयन की प्रक्रिया दो चरणों
नौसेना में भर्ती होना जितना गौरवशाली है, इसकी चयन प्रक्रिया उतनी ही चुनौतीपूर्ण और पारदर्शी है। चयन दो मुख्य चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में 'INET 2026' (Indian Naval Entrance Test) नामक कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी, जो संभवतः मई 2026 में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को दूसरे चरण (Stage II) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा (PFT), लिखित परीक्षा और विस्तृत मेडिकल जांच शामिल होगी। अंत में, दोनों चरणों के प्रदर्शन के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर आईएनएस चिल्का (INS Chilka) में प्रशिक्षण के लिए चयन होगा।
आवेदन शुल्क और जरूरी दस्तावेजों की तैयारी
इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी श्रेणी के उम्मीदवारों को 550 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जिस पर 18% जीएसटी अलग से देय होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड (नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या यूपीआई) से ही किया जा सकेगा। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपने पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और 10वीं के सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी तैयार रखनी होगी। फोटो खिंचवाते समय ध्यान रहे कि उसका बैकग्राउंड हल्का हो और चेहरा साफ नजर आए। गलत जानकारी या अधूरे दस्तावेजों के साथ भरे गए फॉर्म को नौसेना द्वारा तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? (स्टेप बाय स्टेप गाइड)
आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाना होगा। वहां खुद को रजिस्टर करने के बाद, 'Current Opportunities' सेक्शन में जाकर अग्निवीर एमआर भर्ती के लिंक पर क्लिक करें। फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें। फीस जमा करने के बाद अपने आवेदन को सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें। यदि फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है, तो नौसेना 10 और 11 अप्रैल 2026 को करेक्शन विंडो भी खोलेगी, जहां आप सुधार कर सकेंगे।
युवाओं के लिए करियर की नई उड़ान
भारतीय नौसेना का यह विज्ञापन देश के ऊर्जावान युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अग्निपथ योजना न केवल रक्षा बलों में युवा जोश को शामिल कर रही है, बल्कि युवाओं को चार साल की कड़ी ट्रेनिंग के माध्यम से स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में भी तैयार कर रही है। नौसेना की यह वर्दी पहनना एक जीवन बदलने वाला अनुभव साबित हो सकता है। समय रहते अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि आईएनईटी परीक्षा का स्तर काफी प्रतिस्पर्धी होता है और शारीरिक मापदंडों पर भी खरा उतरना अनिवार्य है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव