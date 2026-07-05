Join Indian Navy: भारतीय नौसेना में अग्निवीर अप्रेंटिस बनने का आखिरी मौका, जल्द करें अप्लाई
Indian Navy Agniveer Recruitment 2026: भारतीय नौसेना में अग्निवीर (अप्रेंटिस) बैच के लिए आवेदन करने का आज आखिरी दिन है। योग्य उम्मीदवार रात होने से पहले अपना फॉर्म जरूर सबमिट कर दें।
Indian Navy Agniveer Apprentice Recruitment 2026: भारतीय नौसेना में शामिल होकर समुद्र की लहरों के बीच देश की सेवा करने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। नौसेना द्वारा निकाली गई 'अग्निवीर (अप्रेंटिस) — 01/2027 और 02/2027' बैच भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है। जिन इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, वे बिना समय गंवाए तुरंत नौसेना के आधिकारिक पोर्टल joinindiannavy.gov.in पर जाकर अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें, क्योंकि इसके बाद आवेदन का लिंक बंद कर दिया जाएगा। यह भर्ती विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र की योग्यता रखने वाले अविवाहित भारतीय पुरुष उम्मीदवारों के लिए निकाली गई है।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की शर्तें
शैक्षणिक योग्यता: आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं (मैट्रिक) पास होना जरूरी है। इसके साथ ही, एआईसीटीई (AICTE) से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में न्यूनतम 50% अंकों के साथ 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना अनिवार्य है।
आयु सीमा: 01/2027 बैच के लिए उम्मीदवार का जन्म 01 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच होना चाहिए। वहीं 02/2027 बैच के लिए जन्म की तारीख 01 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच होनी चाहिए, ये दोनों तिथियां भी शामिल हैं।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा का शेड्यूल
इस भर्ती की पूरी चयन प्रक्रिया को दो प्रमुख चरणों में बांटा गया है:
चरण 1 (INET 2/2026): सभी पंजीकृत उम्मीदवारों को सबसे पहले एक कंप्यूटर आधारित 'इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट' (INET) देना होगा। यह परीक्षा संभावित रूप से अगस्त 2026 में आयोजित की जाएगी। इसके नतीजे अगस्त या सितंबर 2026 में घोषित किए जाएंगे।
चरण 2 (शारीरिक और चिकित्सा परीक्षण): पहले चरण की मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT) के लिए बुलाया जाएगा। इसमें उम्मीदवारों को 6 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, साथ ही 20 उठक-बैठक, 15 पुश-अप्स और 15 बेंट-नी सिट-अप्स करने होंगे। उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की ट्रेनिंग ओडिशा के आईएनएस चिल्का में शुरू होगी।
सैलरी और 'सेवा निधि' पैकेज
अग्निवीर अप्रेंटिस को उनके 4 साल के सेवा काल के दौरान हर साल बढ़ता हुआ मासिक वेतन दिया जाएगा:
प्रथम वर्ष: 30,000 रुपये प्रति माह (हाथ में 21,000 रुपये + 9,000 रुपये कॉर्पस फंड)
द्वितीय वर्ष: 33,000 रुपये प्रति माह (हाथ में 23,100 रुपये + 9,900 रुपये कॉर्पस फंड)
तृतीय वर्ष: 36,500 रुपये प्रति माह (हाथ में 25,550 रुपये + 10,950 रुपये कॉर्पस फंड)
चतुर्थ वर्ष: 40,000 रुपये प्रति माह (हाथ में 28,000 रुपये + 12,000 रुपये कॉर्पस फंड)
चार साल पूरे होने पर, सभी को सरकार के बराबर योगदान के साथ ब्याज सहित करीब ₹10.04 लाख से अधिक का 'सेवा निधि' पैकेज एकमुश्त मिलेगा। साथ ही, प्रदर्शन के आधार पर 25% अग्निवीरों को नौसेना में स्थायी होने का शानदार अवसर भी मिलेगा।
आवेदन शुल्क: फॉर्म भरने के लिए सभी उम्मीदवारों को ₹550 + 18% जीएसटी (GST) का परीक्षा शुल्क ऑनलाइन (नेट बैंकिंग/कार्ड/यूपीआई) जमा करना होगा। आज आखिरी मौका होने के कारण वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए बिना देरी किए तुरंत अपना आवेदन सबमिट करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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