नौसेना में अग्निवीर अपरेंटिसशिप की निकली भर्ती, कौन कर सकता है आवेदन; कितना होगा वेतन

indian navy agniveer apprentice 2026: भारतीय नौसेना ने अग्निवीर (अप्रेंटिस) भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की प्रक्रिया 5 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। यह भर्ती इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के डिप्लोमा धारकों के लिए है।

भारतीय नौसेना ने अग्निवीर (अप्रेंटिस) भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की प्रक्रिया 5 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। यह भर्ती इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के डिप्लोमा धारकों के लिए है। यह भर्ती अविवाहित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बैच 01/2027 और 02/2027 के तहत आयोजित की जा रही है.ष इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए इस भर्ती से जुड़े डिटेल्स जानते हैं।

इंडियन नेवी अग्निवीर के लिए योग्यता उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं में कम से कम 50% अंक होना जरूरी है। साथ ही AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा और उसमें भी कम से कम 50% अंक होने चाहिए।

आयु सीमा 01/2027 बैच के लिए उम्मीदवार का जन्म 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच होना चाहिए।

02/2027 बैच के लिए जन्म 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच होना चाहिए।

चयन प्रक्रिया भर्ती का पहला चरण इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो अगस्त 2026 में आयोजित किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। इसमें अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित और संबंधित डिप्लोमा ट्रेड से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 1 घंटा होगी। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT), लिखित परीक्षा और मेडिकल परीक्षण शामिल होंगे।

फिजिकल फिटनेस टेस्ट उम्मीदवार को 1.6 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी।

साथ ही 20 स्क्वैट्स, 15 पुश-अप्स और 15 सिट-अप्स करने होंगे।

आवेदन शुल्क उम्मीदवारों को 550 रुपये + 18% GST शुल्क देना होगा।

भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से किया जा सकता है।

वेतन और सुविधाएं चयनित अग्निवीरों को पहले वर्ष में 30000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। चार साल की सेवा अवधि में वेतन में बढ़ोतरी भी होगी। इसके अलावा जोखिम भत्ता, ड्रेस भत्ता और यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। सेवा पूरी होने पर सेवा निधि योजना के तहत एकमुश्त राशि मिलेगी। साथ ही सेवा अवधि के दौरान 48 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन शुरू: 5 जून 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 29 जून 2026

सुधार विंडो: 6 जुलाई 2026

परीक्षा: अगस्त 2026

परिणाम: अगस्त के आखिर या सितंबर 2026 की शुरुआत में

कैसे करें आवेदन सबसे पहले उम्मीदवार भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाएं।

वहां AVR (Apprentice) के रूप में रजिस्ट्रेशन करें।

रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी लॉग-इन आईडी और पासवर्ड से साइन इन करें।

अग्निवीर (अपरेंटिसशिप) INET 2/2026 भर्ती लिंक पर क्लिक करें।

आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें।

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें।