गणितज्ञ नीना गुप्ता कौन हैं? 70 साल पुरानी गणित की पहेली सुलझाकर TIME100 लिस्ट में बनाई जगह!
गणित की दुनिया में भारत का डंका। 70 साल पुरानी जारिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम सुलझाने वाली कोलकाता की प्रोफेसर नीना गुप्ता ने प्रतिष्ठित TIME100 नेक्स्ट इंडिया 2026 लिस्ट में अपनी जगह बनाई है।
अक्सर बच्चों को गणित के सवाल कठिन लगते हैं, लेकिन भारत की एक बेटी ने इसी गणित के दम पर पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (ISI), कोलकाता की प्रोफेसर और जानी मानी गणितज्ञ नीना गुप्ता को विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन की पहली TIME100 नेक्स्ट इंडिया 2026 की लिस्ट में शामिल किया गया है। उन्हें यह सम्मान हेल्थ एंड साइंस इनोवेटर्स कैटेगरी में दिया गया है। यह लिस्ट उन उभरती हुई भारतीय हस्तियों को सम्मानित करती है जो अपने असाधारण काम से भारत के भविष्य को नई दिशा दे रही हैं।
कौन हैं नीना गुप्ता और बचपन से कैसा रहा सफर?
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जन्मी नीना गुप्ता को बचपन से ही गणित के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन और पीएचडी की पढ़ाई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (ISI), कोलकाता से पूरी की, जहां उन्होंने प्रोफेसर अमर्त्य कुमार दत्ता के मार्गदर्शन में अलजेब्रा में स्पेशलाइजेशन हासिल की। बाद में वे इसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रोफेसर के रूप में जुड़ीं और रिसर्च व टीचिंग के क्षेत्र में लगातार नए आयाम बनाए।
क्या है वह 70 साल पुरानी जारिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम, जिसे नीना ने सुलझाया?
नीना गुप्ता को ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ी पहचान तब मिली जब उन्होंने अलजेब्रिक ज्योमेट्री की एक बेहद मुश्किल पहेली जारिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम को हल कर दिखाया। यह सवाल लगभग 70 साल से दुनियाभर के गणितज्ञों के लिए एक अनसुलझी चुनौती बना हुआ था। उनके इस काम ने आधुनिक गणित की दुनिया को एक नया विजन दिया।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की लंबी लिस्ट
नीना गुप्ता की प्रतिभा को देश और दुनिया के कई टॉप संस्थानों ने सराहा है। उनके प्रमुख सम्मानों में शामिल हैं-
INSA यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड (2014): गणित में उनके शुरुआती योगदान के लिए।
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (2019): साइंस एंव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक।
TWAS यंग एफिलिएट्स (2020) और TWAS-CAS यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड (2023): साइंटिफिक रिसर्च में बेहतरीन योगदान के लिए।
रामानुजन पुरस्कार (2021): कम्यूटेटिव अलजेब्रा और एफाइन अलजेब्रिक ज्योमेट्री में रिसर्च के लिए; यह सम्मान पाने वाली वे केवल तीसरी महिला बनीं।
नारी शक्ति पुरस्कार (2020 और 2021): मार्च 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया।
इंफोसिस पुरस्कार (2024): गणितीय विज्ञान कैटेगरी में जारिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम पर रिसर्च के लिए।
उन्हें 2022 में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस (ICM) और 2025 में अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के प्रतिष्ठित एमी नोएथर लेक्चर देने के लिए भी आमंत्रित किया गया।नीना गुप्ता की यह उपलब्धियां उन सभी छात्रों के लिए एक बड़ी प्रेरणा हैं जो साइंस और गणित के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करने का सपना देखते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स