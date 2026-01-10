Hindustan Hindi News
IIMC में सरकारी नौकरी का मौका, नॉन-टीचिंग ग्रुप-A, B से लेकर स्टेनो-क्लर्क तक भर्ती

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली यानी आईआईएमसी ने 49 गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Jan 10, 2026 07:24 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए बेहद खास है। भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली ने वर्ष 2026 के लिए 49 गैर शिक्षण (नॉन टीचिंग) पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती प्रशासनिक, तकनीकी, लाइब्रेरी और क्लेरिकल कैडर के विभिन्न पदों के लिए की जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन और डाक दोनों माध्यम से होगा आवेदन

इस भर्ती प्रक्रिया की खास बात यह है कि उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी डाक से भी भेजनी होगी।

  • ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 12 जनवरी 2026
  • डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि: 19 जनवरी 2026

समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ग्रुप ए पदों का विवरण और योग्यता

ग्रुप ए श्रेणी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कुल 5 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। यह पद प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़ा होने के कारण अनुभव और उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है।

ग्रुप बी के वरिष्ठ और तकनीकी पद

ग्रुप बी श्रेणी में कई अहम पद शामिल किए गए हैं। इनमें सीनियर रिसर्च असिस्टेंट (1 पद), सेक्शन ऑफिसर (4 पद), असिस्टेंट (11 पद), प्रोफेशनल असिस्टेंट (5 पद) और जूनियर प्रोग्रामर (5 पद) शामिल हैं। सीनियर रिसर्च असिस्टेंट पद के लिए सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्ष का शोध अनुभव जरूरी है। अन्य पदों के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर योग्यता के साथ संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव और कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य किया गया है। इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है।

ग्रुप सी पदों पर क्लेरिकल और स्टेनोग्राफी भर्ती

ग्रुप सी श्रेणी में अपर डिविजन क्लर्क (12 पद) और स्टेनोग्राफर (6 पद) भरे जाएंगे। यूडीसी पद के लिए स्नातक डिग्री, न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव और हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग की निर्धारित गति अनिवार्य है। स्टेनोग्राफर पद के लिए स्नातक डिग्री के साथ 80 शब्द प्रति मिनट स्टेनोग्राफी गति तथा हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग दक्षता जरूरी है। इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष रखी गई है।

वेतनमान और सरकारी सुविधाएं

चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार लेवल 4 से लेवल 10 तक का वेतनमान दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा सुविधा और अन्य लाभ भी मिलेंगे। स्थायी नौकरी और प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य का अनुभव इस भर्ती को और आकर्षक बनाता है।

चयन प्रक्रिया का पूरा खाका

आईआईएमसी भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। पद के अनुसार परीक्षा और स्किल टेस्ट का प्रारूप अलग अलग हो सकता है। अंतिम चयन पूरी तरह मेरिट और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क की पूरी जानकारी

आवेदन शुल्क पद वर्ग के अनुसार तय किया गया है।

  • ग्रुप ए: सामान्य/ओबीसी 1500 रुपये, एससी/एसटी/महिला/दिव्यांग 750 रुपये
  • ग्रुप बी: सामान्य/ओबीसी 1000 रुपये, एससी/एसटी/महिला/दिव्यांग 500 रुपये
  • ग्रुप सी: सामान्य/ओबीसी 500 रुपये, एससी/एसटी/महिला/दिव्यांग 250 रुपये
  • शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।

डाक से आवेदन भेजने का पता

भरे हुए आवेदन पत्र और दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां निम्न पते पर भेजनी होंगी:

डिप्टी रजिस्ट्रार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन,

अरुणा आसफ अली मार्ग, जेएनयू न्यू कैंपस,

नई दिल्ली 110067

गौरतलब है कि भारतीय जनसंचार संस्थान देश का शीर्ष मीडिया और संचार संस्थान है। यहां नौकरी करने का मतलब है एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक वातावरण में काम करने का अवसर, बेहतर वेतनमान और केंद्र सरकार की स्थिर सेवा। गैर शैक्षणिक पदों पर यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन मौका है, जो प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
