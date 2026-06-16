आप बस सस्ते मजदूर, WFH वाले भारतीय डेवलपर्स को कम सैलरी दे रहीं US कंपनियां, दावे पर छिड़ी बहस
रिमोट वर्क और वर्क फ्रॉम होम को लेकर छिड़ी इस बहस ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह कर्मचारियों के लिए अवसर है या फिर कम लागत पर प्रतिभा हासिल करने का तरीका।
रिमोट वर्क एक सहूलियत है या धोखेबाजी और शोषण का जरिया। एक टेक प्रोफेशनल ने हाल ही में एक दावा किया कि रिमोट वर्क भारतीय डेवलपर्स को बेचा गया सबसे बड़ा स्कैम है। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स वर्क फ्रॉम होम के फायदों और सैलरी, करियर ग्रोथ और वर्कप्लेस की विजिबिलिटी से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा तब शुरू हुई जब साक्षी नाम की एक फुल-स्टैक डेवलपर ने तर्क दिया कि अमेरिकी कंपनियों के लिए रिमोटली काम करने वाले भारतीय डेवलपर्स को अकसर विदेशों में काम करने वाले अपने साथियों की तुलना में काफी कम सैलरी मिलती है।
अपनी पोस्ट में साक्षी ने लिखा, 'रिमोट वर्क भारतीय डेवलपर्स को बेचा गया सबसे बड़ा स्कैम है। आप आजाद नहीं हैं। आप अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दौर नहीं जी रहे हैं। आप यूएस कंपनियों के लिए बस सस्ते मजदूर हैं। वे आपको 25-40 लाख सालाना देते हैं। जबकि वे अपने लोकल डेवलपर्स को 3-4 गुना ज्यादा सैलरी देते हैं।'
रिमोटली काम करने के क्या क्या नुकसान
उन्होंने आगे दावा किया कि रिमोटली काम करने वाले कर्मचारी वर्कप्लेस पर पहचान और करियर में आगे बढ़ने के मौकों से चूक जाते हैं। उन्होंने लिखा, कोई ऑफिस नहीं, तो कोई पहचान नहीं। कोई पॉलिटिक्स नहीं। कोई असली प्रमोशन नहीं। कोई असली इक्विटी नहीं। और आप एक अंधेरे 2 बीएचके फ्लैट में बैठे रहते हैं। दिन भर लगातार मीटिंग्स होती रहती हैं। आपका ऑनसाइट बैचमेट आपसे पहले ही ज्यादा कमा रहा होता है।'
सोशल मीडिया का क्या कहना है-
साक्षी की पोस्ट ने जल्द ही प्रोफेशनल्स के बीच बहस छेड़ दी और कई लोगों ने रिमोट वर्क के बारे में उनकी राय से असहमति जताई। एक यूजर ने लिखा, 'आप गलत हैं। ऑफिस न होने का मतलब पहचान न होना नहीं है, वे कम सैलरी इसलिए देते हैं क्योंकि बड़ी आईटी कंपनियों ने यह कल्चर शुरू किया है। जब मैं ऐसी ही एक बड़ी आईटी कंपनी में था, तो वे क्लाइंट से 110 यूएस डॉलर प्रति घंटा चार्ज करते थे और मुझे टैक्स के बाद महीने में सिर्फ 19 हजार रुपये देते थे। और जब वे किसी को अमेरिका भेजते हैं, तो वे वहां के साथियों को मिलने वाली सैलरी से काफी कम सैलरी देते हैं।'
वर्क फ्रॉम होम में दिखावे से ज्यादा काम को महत्व
एक और यूजर ने कहा कि उनका अनुभव काफी अच्छा रहा है। यूजर ने कमेंट किया, 'मैं रिमोटली काम करता हूं और सहमत नहीं हूं। मुझे ऑनसाइट साथियों के बराबर सैलरी मिल रही है, मेट्रो शहर में रहने की जरूरत नहीं है, 500 AQI (बेहद खराब हवा) में सफर नहीं करना पड़ता, मैं यात्रा कर सकता हूं और एक हफ्ते के लिए दूसरे शहर में रह सकता हूं, दिखावे से ज्यादा काम को महत्व दिया जाता है और वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर है।'
तुलना जरूरी नहीं
कई अन्य लोगों ने कहा कि भारतीयों की सैलरी की तुलना अमेरिका की सैलरी से करना जरूरी नहीं है। यह कोई स्कैम नहीं है। वे आपसी सहमति वाली सैलरी पर काम कर रहे हैं और यूएस में उनके साथ काम करने वाले लोग कितना कमाते हैं, इससे भारत में बैठकर काम करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अंधेरे वाले 2 या 3 बीएचके घर में काम करना सिर्फ एक दिमाग की सोच है। इसकी मुख्य कमी यह है कि इससे नींद का पैटर्न खराब हो सकता है।
ऑफिस जाने पर परिवार और दोस्तों के साथ नहीं रह पाऊंगा
एक दूसरे यूजर ने कहा - 'हमेशा पैसे की बात नहीं होती। मेरा मानना है कि जिंदगी में हमारी प्राथमिकताएं अलग-अलग होती हैं और अगर WFH (घर से काम करना) आपके लिए बेहतर है, तो आप वही करें।' एक यूजर ने लिखा, 'समय ही असली दौलत है। ऑनसाइट काम करने पर मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ नहीं रह पाऊंगा और वह समय हमेशा के लिए चला जाएगा।'
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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