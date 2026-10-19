10वीं-12वीं पास के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक बनने का मौका, 365 पदों पर भर्ती, 21 अक्टूबर तक करें आवेदन

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी आवेदन के लिए अब महज 2 दिन बचे हैं। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2026 को शुरू हुई थी।

अगर आप 10वीं और 12वीं पास हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो यह जरूरी खबर आपके लिए है। दरअसल, भारतीय तटरक्षक ने कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सन्स टेस्ट (CGEPT) - बैच 01/2027 और 02/2027 के माध्यम से नाविक (जनरल ड्यूटी), नाविक (डोमेस्टिक ब्रांच), यांत्रिक और हाइजीनिस्ट-I के कुल 365 पदों पर भर्ती निकाली है। जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख अब नजदीक आ गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी आवेदन के लिए अब महज 2 दिन बचे हैं। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2026 को शुरू हुई थी।उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन और आवेदन पोर्टल पर जाकर योग्यता, जरूरी निर्देशों और आवेदन से जुड़ी शर्तों की जांच कर लेनी चाहिए।

योग्यता क्या होनी चाहिए? इस भर्ती के जरिए अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित हैं-

नाविक (जनरल ड्यूटी): उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स और मैथ्स विषयों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है।

नाविक (डोमेस्टिक ब्रांच): इस पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है।

यांत्रिक: उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए और उसके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए।

हाइजीनिस्ट-I: इस पद के लिए 10वीं पास या समकक्ष आईटीआई योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा इस भर्ती के लिएउम्मीदवारों की आयु 18 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, पद के अनुसार निर्धारित जन्मतिथि संबंधी शर्तें लागू होंगी। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिल सकती है। आवेदन करने से पहले संबंधित पद के लिए निर्धारित आयु मानदंड की जांच करना जरूरी है।

कैसे करें आवेदन योग्य उम्मीदवार भारतीय तटरक्षक बल के आधिकारिक भर्ती पोर्टल https://indiancoastguard.gov.in/recruitment के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी करनी होगी। आवेदन जमा करने के बाद फॉर्म की एक प्रति सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।

भर्ती के लिए नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक-

आवेदन शुल्क कितना है? सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को 550 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है।

कितनी मिलेगी सैलरी? भारतीय तटरक्षक बल में चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार वेतन दिया जाएगा।

नाविक (जनरल ड्यूटी/डोमेस्टिक ब्रांच) और हाइजीनिस्ट-I: पे लेवल-3 के तहत 21700 रुपये प्रतिमाह मूल वेतन।

यांत्रिक: पे लेवल-5 के तहत 29200 रुपये प्रतिमाह मूल वेतन।