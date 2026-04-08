Indian Bank SO Recruitment 2026: इंडियन बैंक में 350 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर निकली वेकेंसी, अभी करें आवेदन
Latest Bank Bharti 2026: इंडियन बैंक ने 'स्पेशलिस्ट ऑफिसर' (SO) के विभिन्न पदों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंक के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में कुल 350 रिक्तियों को भरना है।
Indian Bank SO Recruitment 2026: इंडियन बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर पेश किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के इस प्रतिष्ठित बैंक ने 'स्पेशलिस्ट ऑफिसर' (SO) के विभिन्न पदों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंक के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में कुल 350 रिक्तियों को भरना है। यह उन प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन मंच है जिनके पास आईटी, क्रेडिट, जोखिम प्रबंधन और वित्त जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता और अनुभव है। डिजिटल युग में अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बैंक इस भर्ती के जरिए नई प्रतिभाओं को जोड़ने जा रहा है।
पदों का विवरण और शैक्षणिक योग्यता
इंडियन बैंक ने असिस्टेंट मैनेजर (Scale I), मैनेजर (Scale II) और सीनियर मैनेजर (Scale III) के विभिन्न स्तरों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्तें पद की जिम्मेदारी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में पदों के लिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में बी.टेक या एमसीए की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं, क्रेडिट और फाइनेंस से संबंधित पदों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या फाइनेंस में एमबीए करने वाले उम्मीदवार पात्र होंगे।
आयु सीमा और महत्वपूर्ण तिथियां
आयु सीमा की गणना के लिए 1 अप्रैल 2026 को मानक माना गया है, जिसके अनुसार विभिन्न पदों के लिए न्यूनतम आयु 22-25 वर्ष और अधिकतम आयु 32-37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार 8 अप्रैल 2026 से बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन शुरू कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2026 तय की गई है।
आवेदन शुल्क की जानकारी
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल 175 रुपये का सूचना शुल्क देना होगा। बैंक ने सलाह दी है कि उम्मीदवार आखिरी समय की भीड़ और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए अपना फॉर्म समय रहते भर लें और आवेदन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही करें।
चयन प्रक्रिया और वेतनमान
चयन प्रक्रिया को काफी सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया गया है। प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर बैंक या तो सीधे इंटरव्यू का आयोजन करेगा या फिर एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के माध्यम से अंतिम चयन किया जाएगा। यदि परीक्षा होती है, तो सफल होने के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। चयनित उम्मीदवारों को उनके पद के स्तर के अनुसार बेहतरीन वेतनमान दिया जाएगा। सीनियर मैनेजर (Scale III) के पदों पर चयनित होने वाले विशेषज्ञों को 1 लाख रुपये प्रतिमाह से भी अधिक का वेतन पैकेज मिल सकता है।
आवेदन का लिंक
यह भर्ती उन लोगों के लिए एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका है जो बैंकिंग सेक्टर को समझते हैं। अभ्यर्थी ज्यादा जानकारी और ऑनलाइन लिंक के लिए आधिकारिक वेबसाइट indianbank.in पर जा सकते हैं और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हर बारीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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