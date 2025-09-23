Indian Bank SO Recruitment 2025: इंडियन बैंक ने 171 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर निकाली भर्ती, यहां करें अप्लाई

Indian Bank SO Recruitment 2025: इंडियन बैंक की ओर से 171 स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज 23 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है।

Indian Bank SO Recruitment 2025 Apply Online: बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट है। इंडियन बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज 23 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2025 तय की गई है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट indianbank.bank.in पर जाना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 171 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता- पदानुसार शैक्षणिक योग्यता अलग-अगल है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की आयु सीमा 23 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हर एक पद के लिए आयु सीमा अलग-अगल है।

Indian Bank SO Recruitment 2025 Notification Link Indian Bank SO Recruitment 2025 Apply Online Link चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से कुल 160 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिनका कुल अंक 220 होगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा की भाषा इंग्लिश और हिंदी रहेगी। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। हर एक प्रश्न का गलत उत्तर देने के एक चौथाई 1/4 अंक काट लिए जाएंगे।

आवेदन शुल्क- एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये है। अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है।

Indian Bank SO Recruitment 2025: भर्ती के लिए इस तरह करें अप्लाई- 1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट indianbank.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए करियर लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको भर्ती लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपको Click here for New Registration पर क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल्स भरनी होगी।

5. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।

6. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा।