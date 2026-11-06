इंडियन बैंक में 1500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट के लिए शानदार मौका, आवेदन शुरू

इंडियन बैंक ने अप्रेंटिस के 1500 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है।

अगर आप ग्रेजुएट हैं और बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, इंडियन बैंक ने अप्रेंटिस के 1500 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट indianbank.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 है। ऐसे में उम्मीदवार अंतिम तिथि तक का इंतजार न करें, जल्द से जल्द आवेदन कर लें। इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार ने अपनी डिग्री 1 अप्रैल 2022 से 1 नवंबर 2026 के बीच पूरी की हो।

आयु सीमा उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। इसके अनुसार, उम्मीदवार का जन्म 2 नवंबर 1998 से पहले और 1 नवंबर 2006 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। हालांकि, SC/ST/OBC/PwBD सहित आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता - उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य इस भर्ती योजना के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों को बैंक में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने से पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल (NATS 2.0) पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://nats.education.gov.in/ पर जाना होगा। आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को NATS 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाली Enrolment ID को सुरक्षित नोट कर लेना चाहिए। भविष्य में बैंक से होने वाले पत्राचार के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है। यदि उम्मीदवारों को NATS 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में किसी तरह की परेशानी होती है, तो वे पोर्टल पर उपलब्ध स्टूडेंट मैनुअल की मदद ले सकते हैं।

ऐसे करें आवेदन 1. सबसे पहले indianbank.bank.in वेबसाइट पर जाएं।

2. Recruitment सेक्शन में जाएं।

3. Apprentice भर्ती के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

4. अपनी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

5. आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी जानकारी दर्ज करें।

6. निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट करें।

7. कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंट रख लें।

आवेदन करने के लिए लिंक -