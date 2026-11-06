इंडियन बैंक में 1500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट के लिए शानदार मौका, आवेदन शुरू
इंडियन बैंक ने अप्रेंटिस के 1500 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है।
अगर आप ग्रेजुएट हैं और बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, इंडियन बैंक ने अप्रेंटिस के 1500 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट indianbank.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 है। ऐसे में उम्मीदवार अंतिम तिथि तक का इंतजार न करें, जल्द से जल्द आवेदन कर लें। इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार ने अपनी डिग्री 1 अप्रैल 2022 से 1 नवंबर 2026 के बीच पूरी की हो।
आयु सीमा
उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। इसके अनुसार, उम्मीदवार का जन्म 2 नवंबर 1998 से पहले और 1 नवंबर 2006 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। हालांकि, SC/ST/OBC/PwBD सहित आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता
- उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।
अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
इस भर्ती योजना के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों को बैंक में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने से पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल (NATS 2.0) पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://nats.education.gov.in/ पर जाना होगा। आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को NATS 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाली Enrolment ID को सुरक्षित नोट कर लेना चाहिए। भविष्य में बैंक से होने वाले पत्राचार के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है। यदि उम्मीदवारों को NATS 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में किसी तरह की परेशानी होती है, तो वे पोर्टल पर उपलब्ध स्टूडेंट मैनुअल की मदद ले सकते हैं।
ऐसे करें आवेदन
1. सबसे पहले indianbank.bank.in वेबसाइट पर जाएं।
2. Recruitment सेक्शन में जाएं।
3. Apprentice भर्ती के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
4. अपनी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
5. आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी जानकारी दर्ज करें।
6. निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट करें।
7. कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंट रख लें।
अप्रेंटिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन यहां देखें-
https://indianbank.bank.in/documents/20117/34414/FINAL%20UPDATED%20ADVERTISEMENT%20FOR%20ENGAGEMENT%20OF%20APPRENTICES%20FOR%20FY%202026-27%20-%2004.11.20262026_11_04_04_14_20.pdf/451450a2-0501-51ba-e37c-db63b9c27425
आवेदन करने के लिए लिंक -
कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?
अप्रेंटिस पदों पर उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे, जो 100 अंकों के होंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय मिलेगा। परीक्षा में रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ी जनरल अवेयरनेस के सवाल शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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