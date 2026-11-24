बैंक जॉब अलर्ट! 1,500 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन की लास्ट डेट कल, ग्रेजुएट युवा फौरन करें अप्लाई
ग्रेजुएट युवाओं के लिए देश के प्रतिष्ठित सरकारी बैंक में काम सीखने का आखिरी मौका। इंडियन बैंक में 1,500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए कल 25 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है।
अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और बैंक से जुड़कर बैंकिंग सेक्टर के कामकाज को करीब से सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण अलर्ट है। इंडियन बैंक द्वारा देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रेंटिस के कुल 1,500 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय-सीमा अब समाप्त होने जा रही है। 5 नवंबर 2026 से शुरू हुई इस आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि कल 25 नवंबर 2026 है। ऐसे में इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाली भीड़ या तकनीकी समस्या से बचने के लिए आज ही अपना आवेदन पूरा कर लें।
कौन कर सकता है आवेदन? जानें योग्यता और आयु सीमा
योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। यह डिग्री 1 अप्रैल 2022 से 1 नवंबर 2026 के बीच पूरी हुई होनी अनिवार्य है।
आयु सीमा: उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। यानी जन्म 2 नवंबर 1998 से पहले और 1 नवंबर 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/PwBD) के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के तहत अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।
आवेदन से पहले NATS 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी
इंडियन बैंक की वेबसाइट पर आवेदन करने से पहले सभी उम्मीदवारों को भारत सरकार के नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल NATS 2.0 - nats.education.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाली Enrolment ID को संभालकर नोट कर लें, क्योंकि आगे की प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता होगी।
चयन प्रक्रिया और 100 अंकों की परीक्षा का पैटर्न
अप्रेंटिस पदों पर उम्मीदवारों का चयन एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे, जो 100 अंकों के होंगे। पूरी परीक्षा हल करने के लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट (1 घंटा) का समय मिलेगा।प्रश्न पत्र में मुख्य रूप से रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ी जनरल अवेयरनेस के सवाल शामिल रहेंगे।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
- सबसे पहले इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट indianbank.bank.in पर जाएं और होमपेज पर 'Recruitment' सेक्शन पर क्लिक करें।
2. अप्रेंटिस भर्ती के रजिस्ट्रेशन लिंक ibpsreg.ibps.in/inbraoct26/ को खोलें।
3. अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
4. निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।
5. भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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