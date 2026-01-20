महिला अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन अगले माह, सुबह 4 बजे रिपोर्टिंग, कड़े होंगे शारीरिक मानक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महिला अभ्यर्थियों के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का बड़ा अवसर आने वाला है। रिक्रूटिंग ज़ोन (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड) के तहत ‘महिला मिलिट्री पुलिस अग्निवीर भर्ती रैली’ का आयोजन 18 फरवरी को लखनऊ में किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महिला अभ्यर्थियों के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का बड़ा अवसर आने वाला है। रिक्रूटिंग ज़ोन (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड) के तहत ‘महिला मिलिट्री पुलिस अग्निवीर भर्ती रैली’ का आयोजन 18 फरवरी को लखनऊ में किया जाएगा। यह रैली लखनऊ छावनी स्थित एएमसी सेंटर एवं कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में होगी।
अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी
यह रैली उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली भर्ती रैलियों की शृंखला में छठी रैली है। इसमें केवल वे महिला अभ्यर्थी शामिल होंगी, जिन्होंने जुलाई 2025 में आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई) सफलतापूर्वक पास किया है। दोनों राज्यों के सभी जिलों से लगभग 1,000 शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को इस फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। पात्र अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड ईमेल पर नए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सेना ने स्पष्ट किया है कि भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता पर आधारित है। अभ्यर्थियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे दलालों के झांसे में न आएं।
और न ही किसी गलत तरीके का इस्तेमाल करें। यदि किसी अभ्यर्थी को रैली से संबंधित कोई भ्रम या समस्या है, तो वे सीधे रिक्रूटिंग ऑफिस (हेडक्वार्टर), लखनऊ से संपर्क कर स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।
सुबह 4 बजे रिपोर्टिंग, कड़े होंगे शारीरिक मानक
सेना की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पर अंकित तिथि को सुबह 04:00 बजे एएमसी सेंटर स्टेडियम में रिपोर्ट करना होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे दौड़ और अन्य शारीरिक परीक्षणों के लिए कड़ा अभ्यास करें। भर्ती प्रक्रिया के दौरान सभी जरूरी दस्तावेज मूल रूप में साथ लाना अनिवार्य है।