Indian Army Vacancy : JEE Main देने वालों के लिए बिना परीक्षा इंडियन आर्मी में भर्ती, कल अंतिम तिथि, 18 लाख का पैकेज

संक्षेप: Indian Army Vacancy 2025: इंडियन आर्मी की ओर से 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम भर्ती के तहत निकाली गई है भर्ती के लिए कल 13 नवंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है। जेईई मेन 2025 में बैठने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में हिस्सा लेकर सेना में अफसर बन सकेंगे।

Wed, 12 Nov 2025 12:18 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Indian Army Vacancy 2025: इंडियन आर्मी की ओर से 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम भर्ती ( 10+2 TECHNICAL ENTRY SCHEME 55 ) के तहत निकाली गई है भर्ती के लिए कल 13 नवंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है। आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी। इस भर्ती के लिए इच्छुक युवा www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पीसीएम छात्र और जेईई मेन 2025 में बैठने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में हिस्सा लेकर सेना में अफसर बन सकेंगे। इस भर्ती (कमिशंड ऑफिसर- 10+2 टीईएस - 55 कोर्स - जुलाई 2026) के लिए अविवाहित पुरुष ही इसके लिए एप्लाई कर सकते हैं। कुल 90 वैकेंसी भरी जाएंगी।

चयनित होने के बाद उम्मीदवारों की 4 साल की ट्रेनिंग (3 + 1 ) होगी। इसमें चार साल का कोर्स करवाया जाएगा। इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी। चार साल के कोर्स के बाद लेफ्टिनेंट की रैंक और परमानेंट कमिशन दिया जाएगा।

योग्यता- फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ 12वीं कम से कम 60 फीसदी अंकों के साथ पास होना चाहिए। साथ ही जेईई मेन 2025 में शामिल हुआ होना चाहिए।

आयु सीमा- साढ़े 16 साल से साढ़े 19 साल। अभ्यर्थी का जन्म 2 जनवरी 2007 से पहले और 01 जनवरी 2010 के बाद न हुआ हो।

चयन प्रक्रिया - आवेदन पत्रों में जेईई मेन स्कोर और 12वीं के मार्क्स को देखकर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें सफल छात्रों को मेडिकल एग्जाम देना होगा।

शॉर्टलिस्टिंग के लिए कटऑफ अंक का प्रकाशन नवंबर तीसर सप्ताह में होगा। फरवरी से मार्च 2026 के बीच एसएसबी इंटरव्यू होगा।

आवेदन फीस - कोई शुल्क नहीं

अन्य अहम बातें

- ट्रेनिंग चार साल की होगी। इस दौरान इंजीनियरिंग डिग्री करवाई जाएगी।

- ट्रेनिंग में 56100 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा।

- कमिशंड होने के बाद सीटीसी 17-18 लाख का मिलेगा। लेवल-10 की सैलरी मिलेगी।

आवेदन फॉर्म का सेल्फ अटेस्टेड प्रिंट आउट स्वयं उम्मीदवार द्वारा एसएसबी साक्षात्कार के लिए सेलेक्शन सेंटर पर ले जाया जाना अनिवार्य है।

शारीरिक मानदंड

जिन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे, उनसे दी गई सारणी के अनुसार न्यूनतम शारीरिक मानदंड प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है:–

(i) 2.4 किमी दौड़ 10 मिनट 30 सेकेंड

(ii) पुश अप 40

(iii) पुल अप 06

(iv) सिट अप 30

(v) स्क्वॉट 30 पुनरावृत्तियों के दो सेट

(vi) लंजेस 10 पुनरावृत्तियों के दो सेट

(vii) तैराकी तैराकी के बुनियादी नियमों की जानकारी होनी चाहिए

(ज) इंजीनियरिंग की डिग्री

(i) तीन कैडेट प्रशिक्षण विंग द्वारा प्रस्तावित इंजीनियरिंग स्ट्रीम इस प्रकार हैं:–

(क) CTW, CME पुणे – सिविल एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग

(ख) CTW, MCTE मHOW – दूरसंचार एवं आईटी इंजीनियरिंग (दोहरी डिग्री)

(ग) CTW, MCEME सिकंदराबाद – इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग

