Indian Army to have more women officers vacancy increased in recruitment Central Government big decision
भारतीय सेना में महिला अफसरों की भर्ती में वैकेंसी बढ़ेंगी, जानें पाकिस्तान, चीन व अमेरिकी सेना में कितनी महिलाएं

संक्षेप:

सरकार ने सेना में महिला अधिकारियों की वार्षिक रिक्तियां 80 से बढ़ाकर 144 करने का फैसला किया गया है। मौजूदा समय में सेना में महिला अधिकारियों की हिस्सेदारी करीब 6.8 फीसदी है।

Dec 20, 2025 06:18 am IST
सेना में महिला अधिकारियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में महिला अधिकारियों की वार्षिक रिक्तियां 80 से बढ़ाकर 144 करने का फैसला किया गया है। मौजूदा समय में सेना में महिला अधिकारियों की हिस्सेदारी करीब 6.8 फीसदी है। नई रिक्तियों से इसके बढ़ने की उम्मीद है। हाल में संसदीय समिति की रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। बताया कि सेना में पहले महिला अफसरों की भूमिका सीमित थी लेकिन अब तोपखाना (आर्टिलरी) समेत 13 शाखाओं में उनकी तैनाती होने लगी है। इससे महिला अधिकारियों के लिए मौके बढ़ने लगे हैं।

तीनों सेनाओं की बात करें तो वायुसेना में महिला अधिकारियों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 13.5 फीसदी के करीब है। जबकि थल सेना में 6.8 तथा नौसेना में 6 फीसदी के करीब है। 2024 तक थल सेना में महिला अधिकारियों की संख्या 1735, वायुसेना में 1614 तथा नौसेना में 674 महिला अधिकारी कार्यरत हैं।

भारत में चार साल पहले मिली एंट्री

भारत में साल 2021 में नेशनल डिफेंस अकादमी में महिलाओं की एंट्री शुरू हो गई है।

इन 13 शाखाओं में मिल रहे अवसर

सेना की 13 शाखाओं में महिला अफसरों की तैनाती हो रही है। सर्विस कार्प, एयर डिफेंस, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, इंटेलिजेंस, एविएशन, ऑर्डनेंस, जज एडवोकेट जनरल, मिलिट्री पुलिस, इलेक्ट्रिक-मैकेनिकल इंजीनियर्स, मेडिकल कार्प हैं। जवानों की एंट्री सिर्फ मिलिट्री पुलिस में ही है।

अमेरिकी सेना में हिस्सेदारी सर्वाधिक

सेना में हिस्सेदारी के वैश्विक आंकड़े देखें तो अमेरिकी सेना में करीब 19% महिला अधिकारी हैं। चीन की सेना में चार एवं पाकिस्तान की सेना में महिला अधिकारियों की हिस्सेदारी एक फीसदी से भी कम है। भारत में सेनाओं में महिला अधिकारियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। 2021 में नेशनल डिफेंस अकादमी में महिलाओं की एंट्री शुरू हो गई है। सैनिक व मिलिट्री स्कूलों में भी लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है।

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
