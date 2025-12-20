भारतीय सेना में महिला अफसरों की भर्ती में वैकेंसी बढ़ेंगी, जानें पाकिस्तान, चीन व अमेरिकी सेना में कितनी महिलाएं

संक्षेप: सरकार ने सेना में महिला अधिकारियों की वार्षिक रिक्तियां 80 से बढ़ाकर 144 करने का फैसला किया गया है। मौजूदा समय में सेना में महिला अधिकारियों की हिस्सेदारी करीब 6.8 फीसदी है।

सेना में महिला अधिकारियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में महिला अधिकारियों की वार्षिक रिक्तियां 80 से बढ़ाकर 144 करने का फैसला किया गया है। मौजूदा समय में सेना में महिला अधिकारियों की हिस्सेदारी करीब 6.8 फीसदी है। नई रिक्तियों से इसके बढ़ने की उम्मीद है। हाल में संसदीय समिति की रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। बताया कि सेना में पहले महिला अफसरों की भूमिका सीमित थी लेकिन अब तोपखाना (आर्टिलरी) समेत 13 शाखाओं में उनकी तैनाती होने लगी है। इससे महिला अधिकारियों के लिए मौके बढ़ने लगे हैं।

तीनों सेनाओं की बात करें तो वायुसेना में महिला अधिकारियों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 13.5 फीसदी के करीब है। जबकि थल सेना में 6.8 तथा नौसेना में 6 फीसदी के करीब है। 2024 तक थल सेना में महिला अधिकारियों की संख्या 1735, वायुसेना में 1614 तथा नौसेना में 674 महिला अधिकारी कार्यरत हैं।

भारत में चार साल पहले मिली एंट्री भारत में साल 2021 में नेशनल डिफेंस अकादमी में महिलाओं की एंट्री शुरू हो गई है।

इन 13 शाखाओं में मिल रहे अवसर सेना की 13 शाखाओं में महिला अफसरों की तैनाती हो रही है। सर्विस कार्प, एयर डिफेंस, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, इंटेलिजेंस, एविएशन, ऑर्डनेंस, जज एडवोकेट जनरल, मिलिट्री पुलिस, इलेक्ट्रिक-मैकेनिकल इंजीनियर्स, मेडिकल कार्प हैं। जवानों की एंट्री सिर्फ मिलिट्री पुलिस में ही है।