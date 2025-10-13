Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Indian Army TGC-143 Recruitment 2025 notification check details here

इंडियन आर्मी में इंजीनियर युवाओं के लिए भर्ती, सेना में सीधे लेफ्टिनेंट बनने का मौका

भारतीय सेना ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स (TGC-143) जुलाई 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले सेना ने इस भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस भी जारी किया था।TGC-143 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। 

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 08:51 AM
share Share
Follow Us on
इंडियन आर्मी में इंजीनियर युवाओं के लिए भर्ती, सेना में सीधे लेफ्टिनेंट बनने का मौका

भारतीय सेना ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स (TGC-143) जुलाई 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले सेना ने इस भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस भी जारी किया था।TGC-143 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 6 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी आवेदन करने के योग्य हैं।

चयन प्रक्रिया और ट्रेनिंग- चयनित उम्मीदवारों को इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) में जुलाई 2026 से शुरू होने वाले कोर्स में प्रवेश मिलेगा। अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 1 जुलाई 2026 तक इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा पास होने का प्रमाण और सभी सेमेस्टर की मार्कशीट जमा करनी होगी। प्रशिक्षण शुरू होने के 12 हफ्ते के अंदर इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा।

आयु सीमा: 1 जुलाई 2026 को 20 से 27 वर्ष के बीच (जन्मतिथि 1 जुलाई 1999 से 30 जून 2006 के बीच)

फिजिकल टेस्ट- IMA (Indian Military Academy) में शामिल होने से पहले उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट पास करना होगा। इसमें शामिल हैं:

2.4 किमी दौड़ – 10 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी होगी

40 पुश-अप्स

6 पुल-अप्स

30 सिट-अप्स

30 स्क्वैट्स

10 लंजेस

साथ में स्वीमिंग भी आनी चाहिए

चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन एसएसबी इंटरव्यू के जरिए होगा। इंटरव्यू के लिए बुलाने का आधार B.E./B.Tech./M.Sc. में मिले मार्क्स होंगे।

SSB इंटरव्यू के केंद्र: प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु और जालंधर।

कोर्स में सीटें- 30 सीट। इंजीनियरिंग की अलग-अलग शाखाओं जैसे सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल आदि में।

प्रशिक्षण और वेतन

प्रशिक्षण स्थान: इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA), देहरादून

प्रशिक्षण अवधि: लगभग 12 महीने (जुलाई 2026 – जून 2027)

प्रशिक्षण के दौरान वजीफा: 56,400 रुपये प्रति माह

लेफ्टिनेंट बनने पर वार्षिक पैकेज: 17 से 18 लाख (फ्री मेडिकल और साल में एक बार घर यात्रा सहित)

रैंक और करियर- प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उम्मीदवार को लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन मिलेगा। इसके बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल जैसे पदों पर प्रमोशन का मौका रहेगा।

आवेदन ऐसे करें

उम्मीदवारों को joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाकर “Officer Entry – Apply/Login” सेक्शन में जाकर फॉर्म भरना होगा।

सभी जरूरी दस्तावेज (मैट्रिक प्रमाणपत्र, डिग्री/मार्कशीट आदि) स्कैन कर अपलोड करने होंगे।

इन बातों का ध्यान रखें- नाम, जन्मतिथि या डिग्री की जानकारी में गलती पाई जाने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। उम्मीदवार को एसएसबी इंटरव्यू के समय सभी मूल दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। शादीशुदा या आवेदन के बाद शादी करने वाले उम्मीदवार अयोग्य माने जाएंगे।

ये भी पढ़ें:एसएससी ने सीजीएल 2025 टियर 1 री-एग्जाम के एडमिट कार्ड किेए जारी, ऐसे करें डाउनलो
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Indian Army Indian Army Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।