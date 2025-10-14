Indian Army TES 55 Recruitment 2025: इंडियन आर्मी में 12वीं पास के लिए निकली नौकरी, रजिस्ट्रेशन आज से शुरू

संक्षेप: Indian Army Recruitment 2025: भारतीय सेना ने टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES-55) जुलाई 2026 भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 14 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है।

Indian Army Technical Entry Scheme 2025 : भारतीय सेना में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय सेना ने टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES-55) जुलाई 2026 भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 14 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा।

शैक्षणिक योग्यता- 1. आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 60% अंकों के साथ (10+2) में PCM (फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ्स) होनी चाहिए।

2. इसके साथ ही उम्मीदवारों ने जेईई (मेंस) 2025 परीक्षा में भाग लिया हो।

आयु सीमा- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु साढ़े सौलह साल से कम और अधिकतम आयु साढ़े उन्नीस साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों की जन्मतिथि 2 जनवरी 2007 से पहले और 1 जनवरी 2010 के बाद की नहीं होनी चाहिए।

आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट- 1. कक्षा 10वीं का सर्टिफिकेट और ऑरिजनल मार्कशीट

2. कक्षा 12वीं का सर्टिफिकेट और ऑरिजनल मार्कशीट

3. ऑरिजनल आईडी प्रूफ

4. जेईई मेंस रिजल्ट 2025 की कॉपी

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।