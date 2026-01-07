Hindustan Hindi News
Indian Army SSC Tech Recruitment 2026: भारतीय सेना में इंजीनियरों के लिए 350 पदों पर निकली भर्ती, यहां से करें आवेदन

संक्षेप:

Indian Army SSC Tech Recruitment 2026: भारतीय सेना ने 67वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC-Tech) पुरुष कोर्स के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के जरिए कुल 350 पदों को भरा जाएगा।

Jan 07, 2026 10:41 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Indian Army SSC Tech Recruitment 2026: देश सेवा का जज्बा रखने वाले पुरुष और महिला इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए भारतीय सेना ने खुशखबरी दी है। भारतीय सेना ने 67वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC-Tech) पुरुष कोर्स के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के जरिए कुल 350 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग स्ट्रीम में डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग कोर्स के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे अक्टूबर 2026 तक अपनी डिग्री पूरी करने का प्रमाण प्रस्तुत कर सकें।

आयु सीमा: उम्मीदवारों की आयु 20 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 जनवरी, 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी, 2026 (दोपहर 3:00 बजे तक) निर्धारित की गई है। सेना ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे।

चयन प्रक्रिया:

बिना लिखित परीक्षा के सीधी भर्ती इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी।

शॉर्टलिस्टिंग: उम्मीदवारों का चयन उनके इंजीनियरिंग डिग्री में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

SSB इंटरव्यू: शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड (SSB) द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यह इंटरव्यू पांच दिनों तक चलता है जिसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू शामिल होते हैं।

मेडिकल जांच: इंटरव्यू में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का सैन्य अस्पतालों में मेडिकल परीक्षण होगा।

प्रशिक्षण और करियर

सफल उम्मीदवारों को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA), चेन्नई में 49 सप्ताह की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद, उन्हें 'लेफ्टिनेंट' के पद पर नियुक्त किया जाएगा। भारतीय सेना में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ऑफिसर्स को अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों के साथ काम करने का अवसर मिलता है।

इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो।

