Indian Army SSC Tech Recruitment 2026: इंजीनियर युवा सेना में बनें अफसर, आवेदन की आखिरी तारीख करीब

संक्षेप: Indian Army SSC Tech Recruitment 2026: भारतीय सेना ने SSC Tech Men 67th Course के तहत 350 इंजीनियरिंग पदों पर भर्ती निकाली है, आवेदन 7 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक होंगे।

Indian Army SSC Tech Recruitment 2026: देश की सेवा करने और एक सम्मानित अफसर बनने का सपना देख रहे इंजीनियर युवाओं के लिए भारतीय सेना एक शानदार मौका लेकर आई है। Indian Army SSC Tech Men Recruitment 2026 के तहत सेना ने 67वें शॉर्ट सर्विस कमीशन (टेक्निकल) पुरुष कोर्स के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के जरिए कुल 350 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिनकी ट्रेनिंग अक्टूबर 2026 से शुरू होगी।

Indian Army SSC Tech Recruitment 2026: किस कोर्स के लिए निकली भर्ती

यह भर्ती Short Service Commission (Technical) - Men, 67th Course के लिए आयोजित की जा रही है। चयनित उम्मीदवारों को Officers Training Academy (OTA), गया (बिहार) में करीब 49 हफ्तों की कठिन सैन्य ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन प्रदान किया जाएगा।

Indian Army SSC Tech Recruitment 2026: इंजीनियरिंग ब्रांच व पदों का विवरण

भारतीय सेना ने इस भर्ती में अलग-अलग इंजीनियरिंग स्ट्रीम को शामिल किया है। Mechanical Engineering के लिए सबसे अधिक 101 पद , इसके बाद Civil Engineering के लिए 75 पद , Electronics के लिए 64 पद , Computer Science के लिए 60 पद और Electrical Engineering के लिए 33 पद रखे गए हैं। इसके अलावा कुछ Miscellaneous Engineering Streams के लिए भी पद शामिल हैं।

Indian Army SSC Tech Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता की पूरी जानकारी इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.E./B.Tech डिग्री होना अनिवार्य है। अच्छी बात यह है कि फाइनल ईयर में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं , बशर्ते वे 1 अक्टूबर 2026 तक अपनी डिग्री पास कर लें। विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

Indian Army SSC Tech Recruitment 2026: आयु सीमा और वैवाहिक स्थिति SSC Tech Men भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार की आयु 20 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार का जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2006 के बीच होना जरूरी है। इसके साथ ही केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान विवाह की अनुमति नहीं होगी।

Indian Army SSC Tech Recruitment 2026: शारीरिक योग्यता और फिटनेस भारतीय सेना में अफसर बनने के लिए शारीरिक फिटनेस बेहद जरूरी है। उम्मीदवार को 2.4 किलोमीटर दौड़ 10 मिनट 30 सेकंड में , 40 पुश-अप , 6 पुल-अप , 30 सिट-अप और स्क्वैट व लंजेस करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार को तैराकी की बुनियादी जानकारी होना भी आवश्यक है।

Indian Army SSC Tech Recruitment 2026: ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड और सैलरी चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान 56,100 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद लेफ्टिनेंट रैंक पर सैलरी 56,100 से 1,77,500 रुपये प्रति माह होगी। इसके अलावा मिलिट्री सर्विस पे, टेक्निकल अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।

Indian Army SSC Tech Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया कैसे होगी इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग , SSB इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। SSB इंटरव्यू पांच दिनों का होगा, जो देश के अलग-अलग चयन केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। अंतिम चयन मेरिट और मेडिकल फिटनेस के आधार पर होगा।

Indian Army SSC Tech Recruitment 2026: आवेदन प्रक्रिया और जरूरी तारीखें उम्मीदवार 7 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूरी तरह मुफ्त है और किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन करते समय सभी जानकारी सही-सही भरना बेहद जरूरी है।