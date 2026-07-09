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Indian Army Recruitment 2026: भारतीय सेना में महिला इंजीनियरों के लिए सुनहरा मौका, आवेदन शुरू; जानें योग्यता

By Dheeraj Pal
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इस भर्ती में केवल अविवाहित महिला इंजीनियरिंग स्नातक आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा, ड्यूटी के दौरान शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों श्रेणियों में विशेष प्रवेश का प्रावधान रखा गया है।

Indian Army Recruitment 2026: भारतीय सेना में महिला इंजीनियरों के लिए सुनहरा मौका, आवेदन शुरू; जानें योग्यता

भारतीय सेना ने 68वें शॉर्ट सर्विस कमीशन तकनीकी महिला कोर्स के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पात्र महिला 8 जुलाई से 6 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। भर्ती अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2027 तक 20 से 27 वर्ष आयु की अविवाहित महिला उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र हैं।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास अधिसूचित ब्रांच में इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ रही छात्राएं भी आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते जॉइनिंग से पहले वे सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर लें। बता दें कि चयनित उम्मीदवारों को बिहार के गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) में 49 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के तहत भारतीय सेना में अधिकारी (Officer) के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं आवेदन

इस भर्ती में केवल अविवाहित महिला इंजीनियरिंग स्नातक आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा, ड्यूटी के दौरान शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों श्रेणियों में विशेष प्रवेश का प्रावधान रखा गया है।

कोर्स का नाम: SSCW (Tech)-68

लिंग: केवल अविवाहित महिला उम्मीदवार

आयु सीमा: 1 अप्रैल 2027 तक 20 से 27 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता: अधिसूचित इंजीनियरिंग ब्रांच में बीई/बीटेक डिग्री। अंतिम वर्ष की छात्राएं भी आवेदन कर सकती हैं।

ट्रेनिंग स्थान: ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA), गया, बिहार

प्रशिक्षण अवधि: 49 सप्ताह

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महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू: 8 जुलाई 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 6 अगस्त 2026

ऐसे होगा चयन

भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। सबसे पहले उम्मीदवारों के आवेदन की जांच कर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को 5 दिन के सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (SSB) इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी में सफल होने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा। सभी चरण पूरे होने के बाद अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी और चयनित महिला अभ्यर्थियों को जॉइनिंग लेटर भेजा जाएगा।

शारीरिक फिटनेस भी होगी अहम

भारतीय सेना में चयन के लिए सिर्फ शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों का शारीरिक रूप से फिट होना भी जरूरी है। अभ्यर्थियों को 13 मिनट के भीतर 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा 15 पुश-अप्स, 2 पुल-अप्स और 25 सिट-अप्स करने की क्षमता भी होनी चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान किसी तरह की कठिनाई न हो, इसके लिए उम्मीदवारों को तैराकी का बुनियादी ज्ञान होना भी आवश्यक है

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ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को Join Indian Army की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

इसके बाद "Officer Entry Apply/Login" पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा।

इसके बाद आधार या मैट्रिक प्रमाणपत्र के जरिए सत्यापन पूरा करें।

लॉगिन करने के बाद Short Service Commission (Technical) Course का चयन करें और अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक व अन्य जरूरी जानकारी भरें। सभी विवरण जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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