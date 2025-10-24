Hindustan Hindi News
Indian Army Recruitment : इंडियन आर्मी में ग्रुप सी के 194 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की लास्ट डेट

संक्षेप: Indian Army Recruitment 2025: इंडियन आर्मी डीजी ईएमई में ग्रुप सी के 194 पदों पर भर्ती के लिए आज 24 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि है। आवेदन ऑफलाइन मोड से स्वीकार किए जा रहे हैं।

Fri, 24 Oct 2025 10:56 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
Indian Army Recruitment 2025: इंडियन आर्मी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर (डीजी ईएमई) में ग्रुप सी के 194 पदों पर भर्ती के लिए आज 24 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि है। इस भर्ती अभियान के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर में कई तरह के पदों पर नियुक्तियां होंगी। इनमें लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), फायरमैन, व्हीकल मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, ट्रेड्समैन, कुक, और इलेक्ट्रीशियन जैसे पद शामिल हैं। आवेदन ऑफलाइन मोड से स्वीकार किए जा रहे हैं।

पद का नाम पदों की संख्या

निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी) 02

फायरमैन 01

व्हीकल मैकेनिक (सशस्त्र लड़ाकू वाहन), उच्च कुशल-II 04

फिटर (स्किल्ड) 03

वेल्डर (स्किल्ड) 02

ट्रेड्समैन मेट 08

वॉशरमैन 02

रसोइया 01

निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी) 03

इलेक्ट्रीशियन (पावर) (हायली स्किल्ड-II) 02

टेलीकॉम मैकेनिक (हायली स्किल्ड-II) 07

अपहोल्स्टर (स्किल्ड) 01

फायरमैन 03

निम्न श्रेणी लिपिक (LDC) 02

स्टोरकीपर 03

इलेक्ट्रीशियन (हायली स्किल्ड-II) 02

अपहोल्स्टर ( स्किल्ड) 02

मशीनिस्ट (स्किल्ड) 04

वेल्डर (स्किल्ड) 01

टिन और कॉपर स्मिथ (स्किल्ड) 01

ट्रेड्समैन मेट 17

निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी) 07

स्टोरकीपर 04

इंजीनियर डिवाइस मैकेनिक 01

कुल 194

आयु सीमा- 18 वर्ष से 25 वर्ष। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

वेतनमान - 5200-20200/- प्रतिमाह

चयन - लिखित परीक्षा व पद के मुताबिक स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट

