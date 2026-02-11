Hindustan Hindi News
Indian Army Recruitment Exam : इंडियन आर्मी भर्ती परीक्षा में WhatsApp से भेजा पेपर, 3 फोन व 12 ब्लूटूथ मिले

संक्षेप:

इंडिया आर्मी ग्रुप सी भर्ती परीक्षा में 18 उम्मीदवारों को नकल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप हैं कि ये ब्लूटूथ व मोबाइल फोन की मदद से चीटिंग कर रहे थे।

Feb 11, 2026 11:06 am IST
इंडिया आर्मी की हाल ही में आयोजित ग्रुप सी भर्ती परीक्षा में 18 उम्मीदवारों को कथित तौर पर नकल करने और अनुचित साधनों के इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि ये गिरफ्तारियां कर्नल एस. एस. ज्योथिरलिंगम द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर की गईं। वह कमांडेंट और 515 आर्मी बेस वर्कशॉप के प्रबंध निदेशक के सुरक्षा अधिकारी है। यह परीक्षा आठ फरवरी को हुई थी।

पुलिस ने बताया कि यह परीक्षा सिविल डिफेंस एम्प्लॉई समूह 'सी' पदों, विशेष रूप से कनिष्ठ लिपिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, परीक्षा के दौरान 18 उम्मीदवारों को अनुचित साधनों से सरकारी नौकरी हासिल करने के इरादे से डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके कथित तौर पर नकल करते हुए पकड़ा गया।

तीन मोबाइल फोन, 12 ब्लूटूथ डिवाइस जब्त

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एग्जाम इंस्पेक्टरों ने टेस्ट के दौरान कुछ कैंडिडेट्स को फुसफुसाते हुए देखा और चेक किया। आरोपी कैंडिडेट्स ने कथित तौर पर क्वेश्चन पेपर मिलते ही उसकी फोटो खींच Indian Army Recruitment Examली और एग्जाम सेंटर के बाहर लोगों को व्हाट्ऐप ( WhatsApp ) पर भेज दी। एग्जाम के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस से जवाब लिखवाए गए। आरोपियों की पहचान सुरेंदर, संदीप, मोंटी, अनुज, अजय कुमार, सुमित, राहुल, अमन, अंकित, विकास, योगेश, अमन रेडू, रजत, अंकित, विनय, अमन कुमार, मनीष और प्रशांत के तौर पर हुई है, ये सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। एग्जाम हॉल के बाहर रखे बैग में अमन और रजत के गैजेट्स मिले। पुलिस ने आरोपियों से तीन मोबाइल फोन, 12 ब्लूटूथ डिवाइस और कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए हैं। सभी 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, शिकायत के आधार पर हमने परीक्षा में नकल और अनुचित साधनों के इस्तेमाल के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। इलेक्ट्रॉनिक डिजवाइस जब्त कर लिए गए हैं। उम्मीदवारों से पूछताछ के बाद हमने 9 फरवरी को इस घटना के संबंध में उन सभी 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

