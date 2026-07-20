Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

योजना : जेईई-नीट जैसी परीक्षाएं सेनाओं में प्रवेश का आधार भी बनेंगी

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान, मदन जैड़ा, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

भारतीय सेना में अफसरों की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। अब JEE, CLAT PG और NEET PG जैसी परीक्षाओं के रैंक के आधार पर उम्मीदवारों को सीधे SSB इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा।

योजना : जेईई-नीट जैसी परीक्षाएं सेनाओं में प्रवेश का आधार भी बनेंगी

Indian Army Recruitment 2026: यदि आपका सपना भारतीय सेना में एक अधिकारी बनकर देश की सेवा करने का है, तो आपके लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बेहद शानदार और बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेनाओं में अधिकारियों की कमी को तेजी से दूर करने और भर्ती प्रक्रिया को अधिक सरल व आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़े बदलाव पर काम चल रहा है। इस नई योजना के तहत, सेना अब खुद बार-बार अलग से प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के बजाय देश की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय परीक्षाओं को ही अपनी भर्ती का मुख्य आधार बनाने जा रही है।

इस ऐतिहासिक कदम के बाद, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे जेईई (JEE), क्लैट पीजी (CLAT PG) और नीट पीजी (NEET PG) में बेहतर रैंक हासिल करने वाले प्रतिभावान उम्मीदवारों को सेना द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लिखित परीक्षा के सीधे एसएसबी (SSB) इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:NEET पास छात्राओं के लिए सेना में मौका, AFMS लाया है BSc नर्सिंग भर्ती 2026

टेक्नीकल एंट्री और जज एडवोकेट ब्रांच में ऐसे होगा बदलाव

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत तीनों सेनाओं में 12वीं उत्तीर्ण उम्मीदवारों को भर्ती किया जाता है, जिसके बाद उन्हें चार साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है। चूंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए जेईई परीक्षा पास करना जरूरी हैै। अभी सेना में भर्ती के लिए जेईई स्कोर के साथ 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं मैथ्स के स्कोर को भी शामिल किया जाता है। मगर आगे जेईई के स्कोर के आधार पर ही उम्मीदवार को एसएसबी इंटरव्यू के लिए चुनने की योजना है। वहीं, जज एडवोकेट ब्रांच में कानून स्नातकों की भर्ती होती है। इसके लिए सेना परीक्षा कराती है, मगर अब क्लैट पीजी स्कोर से भर्ती की योजना है।

ये भी पढ़ें:इंडियन नेवी में अफसर कैसे बनें, कौन-कौन से हैं रास्ते

छात्रों और सेना दोनों को मिलेंगे ये 3 बड़े फायदे

भर्ती प्रक्रिया में किए जा रहे इस बड़े सुधार से न केवल सेना को फायदा होगा, बल्कि देश भर के प्रतियोगी छात्रों के लिए भी यह बेहद राहत भरा कदम साबित होगा:

समय की भारी बचत: रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सेना द्वारा अलग से परीक्षाओं के आयोजन में लगने वाला काफी लंबा वक्त बचेगा। लिखित परीक्षा के परिणाम और लंबी प्रक्रियाओं से मुक्ति मिलने के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज हो जाएगी।

प्रतिभाओं को बड़ा अवसर: राष्ट्रीय परीक्षाओं की रैंकिंग को आधार बनाए जाने से देश के सबसे बेहतरीन और उच्च रैंक वाले उम्मीदवार सीधे सेना की ओर आकर्षित होंगे। ज्यादा से ज्यादा योग्य युवाओं को अपनी योग्यता दिखाने और सीधे देश सेवा से जुड़ने का मौका मिलेगा।

खर्च का बोझ होगा कम: इस फैसले से सेना भर्ती परीक्षाओं पर होने वाले करोड़ों रुपये के सरकारी खर्च में भारी कटौती होगी। इसके साथ ही, उम्मीदवारों को भी राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें सेना की परीक्षा के लिए अलग से कोई अतिरिक्त फॉर्म या भारी-भरकम फीस नहीं भरनी पड़ेगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Indian Army Indian Navy Indian Air Force
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।