योजना : जेईई-नीट जैसी परीक्षाएं सेनाओं में प्रवेश का आधार भी बनेंगी
भारतीय सेना में अफसरों की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। अब JEE, CLAT PG और NEET PG जैसी परीक्षाओं के रैंक के आधार पर उम्मीदवारों को सीधे SSB इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा।
Indian Army Recruitment 2026: यदि आपका सपना भारतीय सेना में एक अधिकारी बनकर देश की सेवा करने का है, तो आपके लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बेहद शानदार और बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेनाओं में अधिकारियों की कमी को तेजी से दूर करने और भर्ती प्रक्रिया को अधिक सरल व आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़े बदलाव पर काम चल रहा है। इस नई योजना के तहत, सेना अब खुद बार-बार अलग से प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के बजाय देश की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय परीक्षाओं को ही अपनी भर्ती का मुख्य आधार बनाने जा रही है।
इस ऐतिहासिक कदम के बाद, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे जेईई (JEE), क्लैट पीजी (CLAT PG) और नीट पीजी (NEET PG) में बेहतर रैंक हासिल करने वाले प्रतिभावान उम्मीदवारों को सेना द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लिखित परीक्षा के सीधे एसएसबी (SSB) इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
टेक्नीकल एंट्री और जज एडवोकेट ब्रांच में ऐसे होगा बदलाव
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत तीनों सेनाओं में 12वीं उत्तीर्ण उम्मीदवारों को भर्ती किया जाता है, जिसके बाद उन्हें चार साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है। चूंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए जेईई परीक्षा पास करना जरूरी हैै। अभी सेना में भर्ती के लिए जेईई स्कोर के साथ 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं मैथ्स के स्कोर को भी शामिल किया जाता है। मगर आगे जेईई के स्कोर के आधार पर ही उम्मीदवार को एसएसबी इंटरव्यू के लिए चुनने की योजना है। वहीं, जज एडवोकेट ब्रांच में कानून स्नातकों की भर्ती होती है। इसके लिए सेना परीक्षा कराती है, मगर अब क्लैट पीजी स्कोर से भर्ती की योजना है।
छात्रों और सेना दोनों को मिलेंगे ये 3 बड़े फायदे
भर्ती प्रक्रिया में किए जा रहे इस बड़े सुधार से न केवल सेना को फायदा होगा, बल्कि देश भर के प्रतियोगी छात्रों के लिए भी यह बेहद राहत भरा कदम साबित होगा:
समय की भारी बचत: रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सेना द्वारा अलग से परीक्षाओं के आयोजन में लगने वाला काफी लंबा वक्त बचेगा। लिखित परीक्षा के परिणाम और लंबी प्रक्रियाओं से मुक्ति मिलने के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज हो जाएगी।
प्रतिभाओं को बड़ा अवसर: राष्ट्रीय परीक्षाओं की रैंकिंग को आधार बनाए जाने से देश के सबसे बेहतरीन और उच्च रैंक वाले उम्मीदवार सीधे सेना की ओर आकर्षित होंगे। ज्यादा से ज्यादा योग्य युवाओं को अपनी योग्यता दिखाने और सीधे देश सेवा से जुड़ने का मौका मिलेगा।
खर्च का बोझ होगा कम: इस फैसले से सेना भर्ती परीक्षाओं पर होने वाले करोड़ों रुपये के सरकारी खर्च में भारी कटौती होगी। इसके साथ ही, उम्मीदवारों को भी राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें सेना की परीक्षा के लिए अलग से कोई अतिरिक्त फॉर्म या भारी-भरकम फीस नहीं भरनी पड़ेगी।
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