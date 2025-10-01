Indian Army Recruitment 2025: इंडियन आर्मी में LDC समेत ग्रुप सी के 194 पदों पर निकली भर्ती
Indian Army Recruitment 2025: इंडियन आर्मी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर (डीजी ईएमई) ग्रुप सी के 194 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन की प्रक्रिया 4 अक्टूबर से शुरू होगी। एप्लाई करने की लास्ट डेट 24 अक्टूबर तय की गई है। फीस भुगतान की अंतिम तिथि भी 24 अक्टूबर है।
पद का नाम पदों की संख्या
निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी) 02
फायरमैन 01
व्हीकल मैकेनिक (सशस्त्र लड़ाकू वाहन), उच्च कुशल-II 04
फिटर (स्किल्ड) 03
वेल्डर (स्किल्ड) 02
ट्रेड्समैन मेट 08
वॉशरमैन 02
रसोइया 01
निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी) 03
इलेक्ट्रीशियन (पावर) (हायली स्किल्ड-II) 02
टेलीकॉम मैकेनिक (हायली स्किल्ड-II) 07
अपहोल्स्टर (स्किल्ड) 01
फायरमैन 03
निम्न श्रेणी लिपिक (LDC) 02
स्टोरकीपर 03
इलेक्ट्रीशियन (हायली स्किल्ड-II) 02
अपहोल्स्टर ( स्किल्ड) 02
मशीनिस्ट (स्किल्ड) 04
वेल्डर (स्किल्ड) 01
टिन और कॉपर स्मिथ (स्किल्ड) 01
ट्रेड्समैन मेट 17
निम्न श्रेणी लिपिक (एलडीसी) 07
स्टोरकीपर 04
इंजीनियर डिवाइस मैकेनिक 01
कुल 194
आयु सीमा- 18 वर्ष से 25 वर्ष। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।
वेतनमान - 5200-20200/- प्रतिमाह
चयन - लिखित परीक्षा व पद के मुताबिक स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट