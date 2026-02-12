सेना में ऑफिसर बनने का मौका, NCC वालों के लिए सेना में सीधी भर्ती, बिना लिखित परीक्षा मिलेगा चयन
Indian Army NCC Special Entry 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार अवसर है। इस भर्ती के तहत ट्रेनिंग के बाद सीधे अफसर की वर्दी मिलेगी।
देश की सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए भारतीय सेना ने बड़ा मौका दिया है। भारतीय सेना ने NCC Special Entry Scheme 2026 के तहत 70 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती, बल्कि सीधे शॉर्टलिस्टिंग और SSB इंटरव्यू के जरिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है।
जो युवा NCC से जुड़े रहे हैं और अब सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, उनके लिए यह एंट्री सबसे आसान और प्रतिष्ठित रास्तों में से एक मानी जाती है। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती के तहत कुल 70 पद भरे जाएंगे। इनमें से 63 पद NCC पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। 7 पद युद्ध में शहीद या घायल सैनिकों के परिवारों के लिए आरक्षित हैं। यह भर्ती Short Service Commission (SSC) के तहत होगी, जिसमें चयनित उम्मीदवार 10 से 14 साल तक सेवा दे सकते हैं।
कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 (दोपहर 3 बजे तक) निर्धारित की गई है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि अंतिम समय में वेबसाइट पर दबाव बढ़ जाता है।
कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है। फाइनल ईयर में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अक्टूबर 2026 तक डिग्री पूरी करनी होगी। उम्मीदवार के पास NCC का ‘C’ सर्टिफिकेट कम से कम ‘B’ ग्रेड के साथ होना अनिवार्य है। साथ ही NCC की सीनियर डिवीजन या विंग में कम से कम 2-3 साल की सेवा जरूरी है। युद्ध में शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए NCC सर्टिफिकेट जरूरी नहीं रखा गया है।
उम्र सीमा क्या है
उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2026 को 19 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानि अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए।
कैसे होगा चयन
इस भर्ती में चयन की प्रक्रिया कई चरणों में होती है, लेकिन इसमें लिखित परीक्षा नहीं होती। सबसे पहले उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग उनके NCC ग्रेड और ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर होती है। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो लगभग 5 दिनों तक चलता है। इसमें मानसिक, शारीरिक, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व का पूरा परीक्षण किया जाता है। SSB पास करने के बाद मेडिकल जांच होती है और फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है।
NCC और ग्रेजुएशन के नंबर से मिलता है बोनस
भारतीय सेना शॉर्टलिस्टिंग के समय अधिकतम 100 बोनस अंक देती है। इसमें NCC ‘C’ सर्टिफिकेट के ग्रेड और ग्रेजुएशन प्रतिशत के आधार पर अंक जोड़े जाते हैं। जिन उम्मीदवारों के अंक ज्यादा होते हैं, उनकी SSB के लिए चयन की संभावना बढ़ जाती है।
ट्रेनिंग कहां और कितने समय की होगी
चयनित उम्मीदवारों को ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA), चेन्नई भेजा जाएगा। यह ट्रेनिंग लगभग 49 सप्ताह यानी करीब एक साल की होती है। ट्रेनिंग अक्टूबर 2026 से शुरू होगी।
ट्रेनिंग के दौरान और बाद में कितनी मिलेगी सैलरी
ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को 56,100 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कमीशन मिलने पर वे लेफ्टिनेंट बनते हैं और सैलरी लेवल 10 के अनुसार वेतन मिलता है। शुरुआती कुल सालाना पैकेज लगभग 17 से 18 लाख रुपये तक पहुंच जाता है, जिसमें कई तरह के भत्ते शामिल होते हैं। इसके अलावा मेडिकल सुविधा, यात्रा सुविधा, राशन, ड्रेस अलाउंस और बच्चों की शिक्षा सहायता जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं।
फिजिकल फिटनेस भी जरूरी
ट्रेनिंग जॉइन करने से पहले उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करना होता है। इसमें दौड़, पुशअप, स्क्वैट, लंजेस और तैराकी जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। सेना अधिकारी बनने के लिए मानसिक ही नहीं, शारीरिक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है।
आवेदन कैसे करना है
उम्मीदवारों को भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Officer Entry Application सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर लॉगिन करके NCC Special Entry के तहत आवेदन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरते समय व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा विवरण और NCC से जुड़ी जानकारी सही-सही भरना जरूरी है क्योंकि आवेदन सबमिट होने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।
किन शहरों में होगा SSB इंटरव्यू
SSB इंटरव्यू देश के चार प्रमुख केंद्रों प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु और जालंधर में आयोजित होगा। उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार केंद्र चुन सकते हैं।
