Indian Army JAG Recruitment 2026: भारतीय सेना में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, 17 अगस्त तक करें आवेदन

। इस भर्ती के लिए पात्र लॉ ग्रेजुएट उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट Join Indian Army के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

भारतीय सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) जज एडवोकेट जनरल (JAG) एंट्री स्कीम 125वें कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए पात्र लॉ ग्रेजुएट उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट Join Indian Army के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

यह भर्ती अविवाहित पुरुष और महिला लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकाली गई है, जो भारतीय सेना की लीगल ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारी के रूप में करियर बनाना चाहते हैं। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन? इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी (LLB) की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही, अभ्यर्थी के कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने अनिवार्य हैं। इसके अलावा, उम्मीदवार का CLAT PG 2026 परीक्षा में शामिल होना भी जरूरी है। यह परीक्षा दिसंबर 2025 में आयोजित की गई थी।

आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2027 को 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया भारतीय सेना की इस भर्ती में उम्मीदवारों का प्रारंभिक चयन CLAT PG 2026 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (SSB) इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण (Medical Examination) होगा।

अंतिम मेरिट सूची CLAT PG 2026 के प्रदर्शन, SSB इंटरव्यू, मेडिकल फिटनेस और उपलब्ध रिक्तियों (Vacancies) के आधार पर तैयार की जाएगी। केवल सभी चरण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले और मेडिकल रूप से फिट उम्मीदवारों का ही अंतिम चयन किया जाएगा।

JAG अधिकारियों की क्या होती है भूमिका? जज एडवोकेट जनरल (JAG) अधिकारी भारतीय सेना की लीगल ब्रांच में कार्य करते हैं और सेना से जुड़े कानूनी मामलों की जिम्मेदारी संभालते हैं।

उनकी प्रमुख जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को कानूनी मामलों में सलाह देना।

कोर्ट मार्शल से जुड़े मामलों की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया में भाग लेना।

सैन्य कानून और प्रशासनिक मामलों का निपटारा करना।

सेवा नियमों, अनुशासन और अन्य कानूनी मामलों में आवश्यक कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना।

JAG अधिकारी भारतीय सेना में कानून और अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।