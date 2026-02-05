कानून की डिग्री रखने वालों को मिलेगी सेना की वर्दी, बनें JAG अफसर; जानिए चयन की पूरी प्रक्रिया
Indian Army JAG Entry 124th Course 2026: अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और सेना में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। यहां जानें पूरी जानकारी।
Indian Army JAG Entry 124th Course 2026: अगर आप लॉ की पढ़ाई कर चुके हैं और कोर्टरूम के साथ साथ देश की सरहदों से भी जुड़ना चाहते हैं, तो भारतीय सेना आपके लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है। इंडियन आर्मी ने जज एडवोकेट जनरल (JAG) ब्रांच, 124वां कोर्स (अक्टूबर 2026) के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती उन युवाओं के लिए है जो कानून की समझ के साथ सेना में अफसर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। इस एंट्री में पुरुष और महिलाएं, दोनों आवेदन कर सकते हैं।
कब से कब तक होंगे आवेदन
भारतीय सेना की इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 27 जनवरी 2026 से हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 27 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इस भर्ती के तहत कुल 8 पद उपलब्ध हैं, यानी प्रतिस्पर्धा कड़ी रहने वाली है।
उम्र को लेकर क्या हैं शर्तें
JAG एंट्री के लिए उम्मीदवार की उम्र 01 जुलाई 2026 के आधार पर तय की जाएगी। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि उम्मीदवार का जन्म 02 जुलाई 1999 से पहले और 01 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। तय उम्र सीमा से बाहर के उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
कानूनी पढ़ाई की जरूरी योग्यता
इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास LLB डिग्री में कम से कम 55 प्रतिशत अंक हों। यह शर्त दोनों तरह की डिग्री पर लागू होगी, चाहे उम्मीदवार ने ग्रेजुएशन के बाद 3 वर्षीय LLB की हो या फिर 10+2 के बाद 5 वर्षीय LLB। डिग्री किसी ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो।
CLAT PG 2025 क्यों है अनिवार्य
भारतीय सेना ने इस बार साफ़ कर दिया है कि JAG एंट्री के लिए CLAT PG 2025 का वैध स्कोर होना ज़रूरी है। यह नियम सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, फिर चाहे उन्होंने पहले ही LLM पूरी कर ली हो या वे इस समय LLM की पढ़ाई कर रहे हों। बिना CLAT PG 2025 स्कोर के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बार काउंसिल से जुड़ी अहम शर्त
उम्मीदवार को बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया या किसी राज्य बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के लिए योग्य होना चाहिए। यानी यह भर्ती केवल उन्हीं लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है जो क़ानून की प्रैक्टिस करने के मानकों पर खरे उतरते हों।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा
आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। उम्मीदवारों को सबसे पहले www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर “Officer Entry Appln/Login” सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले से रजिस्टर्ड उम्मीदवार सीधे लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद डैशबोर्ड में “Apply Online” पर क्लिक करके “Officer’s Selection - Eligibility” पेज पर SSC JAG Entry Course के सामने आवेदन करना होगा। फॉर्म को व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क विवरण, शिक्षा और SSB डिटेल्स के साथ सावधानी से भरना होगा।
सबमिट से पहले यह जरूर देखें
आवेदन फॉर्म भरने के बाद Summary पेज पर सारी जानकारी ध्यान से जांचना बेहद ज़रूरी है। किसी भी तरह की गलती भविष्य में परेशानी बन सकती है। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही फॉर्म सबमिट करें। अगर बाद में कोई बदलाव किया जाता है, तो फॉर्म दोबारा सबमिट करना होगा।
प्रिंटआउट रखना क्यों जरूरी है
आवेदन की अंतिम तारीख के बाद, यानी 27 फरवरी 2026 को फाइनल क्लोज़र के करीब 30 मिनट बाद, उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म का दो प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। इन प्रिंटआउट में रोल नंबर दर्ज होगा, जो आगे की प्रक्रिया में काम आएगा।
आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें
भर्ती से जुड़ी किसी भी नई सूचना, बदलाव या आगे की प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें और किसी भी अफवाह से बचें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव