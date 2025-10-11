भारतीय सेना में 69 सिविलियन पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू

Indian Army DG EME Group C Recruitment 2025: भारतीय सेना के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (DG EME) ने Group C के तहत विभिन्न सिविलियन पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 69 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

Sat, 11 Oct 2025 11:01 PM

भारतीय सेना के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (DG EME) ने Group C के तहत विभिन्न सिविलियन पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 69 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस), लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी), वॉशरमैन, स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 और जूनियर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर शामिल हैं।

पदों की संख्या और आवश्यक योग्यता: मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस): 37 पद। योग्यता- 10वीं पास

लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी): 25 पद। योग्यता- 12वीं पास + टाइपिंग कौशल

वॉशरमैन: 14 पद। योग्यता- 10वीं पास

स्टेनोग्राफर ग्रेड-2: 2 पद। योग्यता- 12वीं पास + शॉर्टहैंड ज्ञान

जूनियर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर: 2 पद। योग्यता- संबंधित क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा

आयु सीमा: मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस), लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी): 18 से 25 वर्ष

स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 और जूनियर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर: 21 से 30 वर्ष

महत्वपूर्ण तिथियां: आवेदन प्रारंभ: 11 अक्टूबर 2025

आवेदन अंतिम तिथि: 15 नवंबर 2025

चयन प्रक्रिया: चयन के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद अगर जरूरी हो तो कौशल परीक्षा ली जाएगी। फिर शारीरिक परीक्षा होगी, उसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज चेक किए जाएंगे और अंत में मेडिकल होगा।

आवेदन शुल्क: कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है।

"Group C Recruitment 2025" लिंक पर क्लिक करें।

आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।