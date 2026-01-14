Hindustan Hindi News
Indian Army Day Wishes , Photos : इंडियन आर्मी डे पर शुभकामना संदेश, फोटो मैसेज, SMS व शायरी, सेना के शौर्य को करें सलाम

Indian Army Day Wishes , Photos : इंडियन आर्मी डे पर शुभकामना संदेश, फोटो मैसेज, SMS व शायरी, सेना के शौर्य को करें सलाम

संक्षेप:

Indian Army Day 2026 Wishes , Messages , Quotes : इस बार भारतीय सेना अपना 78वां आर्मी डे मना रही है। सेना आज जयपुर में परेड कर अपनी ताकत दिखाएगी। आज आप भी भारतीय थल सेना दिवस पर ये मैसेज और तस्वीरें शेयर कर करें सेना को सलाम -

Jan 14, 2026 11:33 pm IST
Indian Army Day 2026 Wishes , Messages , Quotes : हर साल भारत में 15 जनवरी का दिन थल सेना दिवस ( इंडियन आर्मी डे ) के तौर पर मनाया जाता है। इस बार भारतीय सेना अपना 78वां आर्मी डे मना रही है। युद्ध हो, देश में किसी बड़ी त्रासदी के आने के बाद रेस्क्यू करना हो या आपातकाल स्थिति में जल्द से जल्द जरूरतमंद लोगों के पास मदद पहुंचाने का काम हो, इंडियन आर्मी हर जगह मुस्तैदी के साथ काम करती है। आज का दिन इंडियन आर्मी के जज्बे, बहादुरी, शौर्य और अदम्य साहस को सलाम करने का दिन है। अब सवाल यह है कि इंडियन आर्मी डे के लिए 15 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया। दरअसल भारतीय थल सेना का गठन ब्रिटिश हुकूमत के अधीन किया गया था। यह तब बनी थी जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। इंडियन आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी अंग्रेज ही हुआ करते थे। 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ तो उसके बाद भी सेना के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिटिश मूल के ही थे। लेकिन यह चलन 1949 में खत्म हो गया। 15 जनवरी, 1949 के दिन केएम करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर-इन-चीफ बने । फील्ड मार्शल केएम करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर (ब्रिटिश मूल के) से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। आजादी के बाद सेना के पहले दो चीफ ब्रिटिश मूल के बने थे।

भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही खास पल था जब देश की सेना का नेतृत्व किसी भारतीय के हाथ में पहुंचा था। इसी वजह से हर साल 15 जनवरी के ही दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है । इस खास दिन की याद में उत्सव मनाने के लिए 15 जनवरी को आर्मी डे पर भव्य आर्मी डे परेड का आयोजन होता है जो इस बार पुणे में होगा।

आज आप भी भारतीय थल सेना दिवस पर ये मैसेज और तस्वीरें शेयर कर करें सेना को सलाम

'फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते,

जमीन-ए-हिन्द पर उन्हें जवान कहते हैं!'

Happy Indian Army Day

भारतीय सैनिकों की वीरता, शौर्य, साहस के सामने दुश्मनों ने हमेशा घुटने टेके हैं। मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले वीरों को प्रणाम।

थल सेना दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया

जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को धर्म बना लिया

Happy Indian Army Day

happy army day wishes

ये बात हवाओं को बताए रखना

रोशनी होगी, बस चिरागों को जलाए रखना

लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की

ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना

Happy Indian Army Day

शौर्य, वीरता, पराक्रम, अदम्य साहस और बलिदान के प्रतीक भारतीय सेना के सभी वीरों को नमन।

Happy Indian Army Day

आओ सेना और वीर जवानों का सम्मान करें

शहीदों की कुर्बानी और शहादत को याद करें

जो मर मिटे देश पर, उन्हें सर झुकाकर सलाम करें

Happy Indian Army Day

happy army day wishes

सरहद पर बनके यमराज

दुश्मन कांपे सुन आवाज निगाहें रखे जैसे बाज

दम ऐसा जैसे बादलों की गाज

Happy Indian Army Day

कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना

कभी तपती धूप में जल के देख लेना

कैसे होती है हिफाजत मुल्क की

कभी सरहद पर चलकर देख लेना

Happy Indian Army Day

भारतीय सेना के बहादुर जवानों, पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को थल सेना दिवस की शुभकामनाएं। मातृभूमि की रक्षा में सदैव तत्पर वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य व सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूं।

happy army day wishes

भारत का वीर जवान हूं मैं

शौर्य, वीरता, पराक्रम से भरा हूं मैं

जख्मों से भरा सीना है मेरा

लेकिन दुश्मनों के लिए चट्टान हूं मैं

Happy Indian Army Day

अदम्य साहस और शौर्य के साथ देश की रक्षा करने वाले हमारे वीर जवानों और सभी देशवासियों को सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय सेना के पराक्रम और वीरता को मैं नमन करता हूं।






पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
