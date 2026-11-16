IAS IPS को 18 साल में मिलता है टॉप पद, इंडियन आर्मी में 33 साल क्यों, अब खत्म होगी ब्रिगेडियर रैंक
IAS और IPS जैसे सिविल सर्विसेज के अधिकारी 16 से 18 साल के भीतर संयुक्त सचिव के स्तर तक पहुंच जाते हैं लेकिन आर्मी में मेजर-जनरल के पद तक पहुंचने में 32-33 साल लग जाते हैं। ऐसे में आर्मी रैंक सिस्टम में एक पद कम करने की तैयारी है।
इंडियन आर्मी में रैंकिंग सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना में ब्रिगेडियर के पद को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। सेना अब कर्नल से सीधे मेजर जनरल पद पर प्रमोशन की व्यवस्था लाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। बदलाव को लेकर अपनी सिफारिश सेना रक्षा मंत्रालय के जरिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को भेजेगी। इस कदम का मकसद सेना और सिविल सर्विसेज के समकक्ष पदों के बीच के अंतर को कम करना है। सिविल सर्विसेज में टॉप पोजिशन तक पहुंचने के लिए कम प्रमोशन चाहिए होते हैं जबकि आर्मी में ज्यादा चाहिए होते हैं। ऐसे में अफसर रैंक में बराबरी लाने के लिए कर्नल से सीधे मेजर जनरल बनाने की सिफारिश भेजी जा सकती है।
2018 में भी आया था यह सुझाव, पर इस बार अमल की संभावना
इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर के पद को खत्म करने को लेकर इससे पहले भी मंथन हो चुका है। 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के समय ब्रिगेडियर पद खत्म करने को लेकर चर्चा हुई थी। लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। उस समय सेना ने इसे केवल एक प्रस्ताव बताया था। तब कुछ पूर्व सैनिकों ने इस पद को खत्म करने के औचित्य पर सवाल उठाए थे क्योंकि ब्रिगेडियर ही ब्रिगेड की कमान संभालते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इस बाबत रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ब्रिगेडियर के पद को खत्म करने की बात पहले भी उठी है लेकिन इस बार सेना औपचारिक रूप से इसकी सिफारिश कर रही है।' रिपोर्ट में सूत्रों के हवाल से बताया गया है कि इन सिफारिशों को इसी महीने या अगले महीने तक अंतिम रूप देकर भेज दिया जाएगा।
नेवी और एयरफोर्स पर भी पड़ेगा असर
अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इसका असर इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स पर भी पड़ेगा जहां कमोडोर और एयर कमोडोर के पद ब्रिगेडियर के समकक्ष माने जाते हैं।
IAS IPS को टॉप पर पहुंचने के लिए 18 साल, सेना में ज्यादा क्यों
सेना के कैडर रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल के अनुसार सेना के एक अधिकारी को मेजर जनरल के स्तर (पे लेवल 14) तक पहुंचने में 32 से 33 साल लग जाते हैं। वहीं आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारी इतने ही समय में (16 से 18 साल में) इसी स्तर तक पहुंच जाते हैं। प्रस्ताव में तर्क दिया गया है कि सिविल सेवाओं में 6 पद होते हैं, जबकि सेना में 9 पद हैं। ऐसे में एक पद को कम किया जाना चाहिए। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल के बजाय ब्रिगेडियर के पद को खत्म करने का सुझाव दिया गया है।
पिरामिडनुमा रैंक स्ट्रक्चर के चलते सेना की टॉप पॉजिशन पर पहुंच कम
यह अंतर सेना के पिरामिडनुमा रैंक स्ट्रक्चर की वजह से है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद के ऊपर बहुत तेजी से संकरा हो जाता है। प्रस्ताव के मुताबिक सेना में 86 फीसदी अधिकारी पद लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के स्तर के हैं जबकि कर्नल 10.5 प्रतिशत, ब्रिगेडियर ढाई फीसदी और मेजर जनरल केवल 0.8 प्रतिशत हैं। इसकी तुलना में आईपीएस अधिकारियों में से 26 फीसदी से अधिक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड या उससे ऊपर के स्तर पर हैं, जबकि सेना में यह आंकड़ा केवल 1 प्रतिशत के आसपास है।
सेना अधिकारियों की रैंक
1 लेफ्टिनेंट
2 कैप्टन
3 मेजर
4 लेफ्टिनेंट कर्नल
5 कर्नल
6 ब्रिगेडियर
7 मेजर जनरल
8 लेफ्टिनेंट जनरल
9 जनरल
ब्रिगेडियर पद खत्म होने पर मेजर जनरल संभालेंगे ब्रिगेड की कमान
बदलाव होने के बाद मेजर जनरल ही ब्रिगेड और डिवीजन दोनों की कमान संभालेंगे। साथ ही नियमित अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति का न्यूनतम पद भी मेजर जनरल हो जाएगा। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब सेना अपने फील्ड फॉर्मेशन का पुनर्गठन कर रही है। जुलाई में सेना ने अपने पहले पांच 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' (IBG) और एक फायर सपोर्ट ग्रुप को एक्टिवकिया जिनकी कमान छह मेजर जनरलों के हाथों में है। लगभग 5000 सैनिकों वाले प्रत्येक IBG का आकार एक ब्रिगेड से बड़ा लेकिन एक डिवीजन से छोटा होता है। हालांकि सेना की नई रुद्र ब्रिगेड (जिसमें सभी तरह की सैन्य इकाइयां शामिल हैं) की कमान अभी भी ब्रिगेडियरों के पास ही है। इनमें से प्रत्येक में लगभग 3000 सैनिक हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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