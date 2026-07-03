Agniveer Result 2026: इंडियन आर्मी अग्निवीर के नतीजे joinindianarmy.nic.in पर ऐसे करें चेक
Indian Army Agniveer Result 2026 जुलाई के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है। जानिए joinindianarmy.nic.in पर मेरिट लिस्ट चेक करने का आसान तरीका।
अगर आपने भी इस साल इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने का सपना देखा है और हाल ही में अग्निवीर भर्ती (Agniveer 2026) का फेज 2 कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) दिया है, तो आपके लिए एक बेहद अच्छी खबर है। अपने दिल की धड़कनें थोड़ी थाम लीजिए, क्योंकि आपके सब्र का इम्तिहान अब खत्म होने की कगार पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के पहले ही हफ्ते में इंडियन आर्मी अपनी मेरिट लिस्ट जारी कर देगी। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आप अपना रिजल्ट कब और कैसे चेक कर सकते हैं, और इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है।
कब आ सकते हैं नतीजे?
आपको याद दिला दें कि इस साल अग्निवीर का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, वो 1 जून से लेकर 12 जून 2026 के बीच कई सेंटर्स पर कराया गया था। जिन भी नौजवानों ने इस परीक्षा में अपना दम दिखाया है, वो अब बड़ी बेसब्री से अपने नतीजों की राह ताक रहे हैं। हर किसी के जहन में यही सवाल घूम रहा है कि आखिर मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा या नहीं।
हालांकि, फौज की तरफ से अभी तक रिजल्ट की कोई पक्की तारीख या फिक्स टाइम का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड और तौर-तरीकों पर नजर दौड़ाएं, तो एक बात साफ हो जाती है। अमूमन ऐसे नतीजे वर्किंग आवर्स यानी कामकाज के वक्त में ही वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। ज्यादा चांस यही है कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच किसी भी वक्त आपके लिए खुशखबरी आ सकती है।
मेरिट लिस्ट चेक करने का आसान तरीका
अब सवाल ये उठता है कि जब नतीजे आ जाएंगे, तो आप उन्हें देखेंगे कैसे? कई बार हड़बड़ाहट में वेबसाइट नहीं खुलती या समझ नहीं आता कि आखिर कहां क्लिक करना है। इसलिए बेहतर है कि आप पहले से ही पूरा तरीका जान लें। नीचे दिए गए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकेंगे -
स्टेप 1: सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा।
स्टेप 2: जैसे ही होमपेज खुलेगा, वहां आपको “Agniveer” नाम का एक टैब नजर आएगा, बस उस पर क्लिक कर दें।
स्टेप 3: इसके बाद एक ड्रॉपडाउन मेन्यू खुलेगा, जिसमें से आपको ‘Final Results’ वाले ऑप्शन को चुनना है।
स्टेप 4: अब आपके सामने अलग-अलग ARO (आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस) और ट्रेड के हिसाब से पीडीएफ फाइल्स की लिस्ट आ जाएगी। अपनी जगह और ट्रेड के हिसाब से सही पीडीएफ को डाउनलोड कर लें।
स्टेप 5: आखिर में, उस डॉक्यूमेंट को खोलें और सर्च बार में अपना रोल नंबर टाइप करके खोजें। अगर आपका नंबर वहां चमक रहा है, तो समझ लीजिए आपकी पहली मेहनत रंग ले आई!
क्या आर्मी कट-ऑफ लिस्ट जारी करेगी?
बहुत से युवाओं के दिमाग में ये कंफ्यूजन भी रहता है कि क्या आर्मी कोई कट-ऑफ लिस्ट जारी करेगी? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। इंडियन आर्मी कभी भी अग्निवीर CEE के लिए कोई ऑफिशियल कट-ऑफ मार्क्स पब्लिक में जारी नहीं करती है। ऐसा नहीं होता कि आपको बता दिया जाए कि इतने पर्सेंटाइल या इतने नंबर लाने वाले पास माने जाएंगे।
इसकी जगह, आर्मी सीधे रीजन के हिसाब से (ARO-वाइज) मेरिट लिस्ट निकालती है। इस लिस्ट में सिर्फ उन उम्मीदवारों के रोल नंबर लिखे होते हैं, जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है। ये कट-ऑफ वाला मामला थोड़ा पेचीदा इसलिए भी है क्योंकि अलग-अलग ट्रेड (जैसे जनरल ड्यूटी, टेक्निकल या क्लर्क) के लिए कट-ऑफ भी बिल्कुल अलग-अलग जाती है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपके लोकल रिक्रूटमेंट जोन में कितनी वैकेंसी खाली हैं और वहां के बच्चों ने एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया है।
रिजल्ट के बाद क्या होगा?
अब मान लीजिए कि आपने एग्जाम निकाल लिया और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया। तो क्या इसके बाद आपकी नौकरी पक्की? बिल्कुल नहीं! असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा। लिखित परीक्षा (CEE) के नतीजे आने के बाद, पास होने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल और मेडिकल स्क्रीनिंग के कड़े दौर से गुजरना पड़ता है।
जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, उन्हें 'जॉइन इंडियन आर्मी' पोर्टल के जरिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। इस कार्ड में आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT) की पूरी जानकारी और शेड्यूल लिखा होता है। इस टेस्ट में आपको अपना दमखम दिखाना होगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़, पुल-अप्स और बैलेंस बीम जैसे मुश्किल टास्क पूरे करने होंगे। इसके साथ ही आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) भी होगा। इसमें आपकी लंबाई, सीना और वजन मापा जाएगा। इसके तुरंत बाद एक बेहद बारीकी से मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ताकि ये पक्का किया जा सके कि आप फौज की सख्त फिटनेस के मानकों पर सौ फीसदी खरे उतरते हैं या नहीं।
उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह
अपने सारे कागजात अभी से दुरुस्त करके एक फाइल में लगा लें। आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र और अगर कोई NCC या स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। अगर इस स्टेज पर कागज पूरे नहीं निकले, तो सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, यानी बिना किसी देरी के डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। इसलिए कोई भी लापरवाही न बरतें और अपनी तैयारियों में अभी से जुट जाएं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव