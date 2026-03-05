सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका, अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए 25000+ पदों पर बंपर वैकेंसी, जानें पूरी डिटेल
भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवा joinindianarmy.nic.in पर 1 अप्रैल 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर सकते हैं।
अगर आपके सीने में भी देशभक्ति की आग जल रही है और आप भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश की सरहदों की हिफाजत करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहद ही शानदार और बड़ी खबर है। भारतीय सेना (Indian Army) ने साल 2026 के लिए 'अग्निवीर' (Agniveer) भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह उन लाखों युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है, जो सेना में जाकर अपने देश का नाम रोशन करने का सपना देखते हैं। इस साल जनरल ड्यूटी (GD), ट्रेड्समैन, क्लर्क, टेक्निकल और अन्य पदों के लिए 25,000 से ज्यादा (संभावित) पदों पर बंपर भर्तियां निकाली गई हैं। अगर आप 8वीं, 10वीं या 12वीं पास हैं, तो आप इस शानदार मौके का फायदा उठा सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए बिना किसी देरी के अपनी कमर कस लीजिए।
आवेदन से जुड़ी अहम तारीखें और फीस
भारतीय सेना की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2026 तय की गई है। इसके बाद आपका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) 1 जून 2026 से 15 जून 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। आवेदन करने वाले सभी वर्गों के उम्मीदवारों को 250 रुपये की एग्जामिनेशन फीस देनी होगी, जिसे आप ऑनलाइन माध्यम से आसानी से जमा कर सकते हैं।
कौन कर सकता है अप्लाई? (शैक्षणिक योग्यता)
सेना ने अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं तय की हैं।
10वीं पास (मैट्रिक): अगर आप जनरल ड्यूटी (GD) के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 45% अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही हर विषय में कम से कम 33% अंक होने चाहिए। (भारतीय गोरखाओं के लिए सिर्फ 10वीं पास होना ही काफी है)।
8वीं और 12वीं पास: ट्रेड्समैन और क्लर्क/टेक्निकल जैसे पदों के लिए 8वीं और 12वीं पास युवा भी अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी 10वीं की परीक्षा दी है और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन रैली के वक्त आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट दिखानी होगी।
उम्र की सीमा
अग्निवीर बनने के लिए युवाओं की उम्र साढ़े 17 साल (17.5 years) से लेकर 21 साल के बीच होनी चाहिए। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, आपका जन्म 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच हुआ हो। हालांकि, ड्यूटी के दौरान शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 30 साल तक की छूट का भी प्रावधान रखा गया है।
शारीरिक मापदंड और फिटनेस टेस्ट (Physical Standards)
फौज में जाने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि आपका शारीरिक रूप से फौलाद होना भी जरूरी है। आपकी कम से कम लंबाई 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए (पूर्वोत्तर राज्यों, गोरखा, गढ़वाली और आदिवासियों के लिए लंबाई में 4 सेंटीमीटर की खास छूट दी गई है)। इसके अलावा आपके सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका वजन आपकी लंबाई और उम्र के हिसाब से (BMI के अनुसार) बिल्कुल फिट होना चाहिए।
रैली (Phase II) के दौरान आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT) होगा। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। अगर आप यह दौड़ 7 मिनट 45 सेकंड में पूरी करते हैं तो आप 'एक्सीलेंट' ग्रुप में आएंगे। इसके साथ ही आपको 10 फीट की लंबी कूद (Long Jump) और 3 फीट की ऊंची कूद (High Jump) भी क्वालीफाई करनी होगी।
कैसे होगा चयन? (Selection Process)
चयन की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी।
पहला चरण (Phase I): सबसे पहले एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CEE) होगा।
दूसरा चरण (Phase II): जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास करेंगे, उन्हें उनके अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट करके भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा। रैली वाली जगह पर ही आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, शारीरिक माप तौल, मेडिकल टेस्ट और आपके सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
सेना ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से 'निष्पक्ष और पारदर्शी' है। यह सिर्फ आपकी मेहनत और मेरिट पर आधारित है। इसलिए किसी भी दलाल या धोखेबाज के झांसे में बिल्कुल न आएं और न ही किसी को पैसे दें।
कितनी मिलेगी सैलरी?
अग्निवीर के तौर पर चुने जाने वाले युवाओं को एक शानदार कस्टमाइज्ड पैकेज मिलेगा। पहले साल आपकी सैलरी 30,000 रुपये महीने होगी। दूसरे साल यह बढ़कर 33,000 रुपये, तीसरे साल 36,500 रुपये और चौथे साल 40,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। इसके अलावा आपको रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, राशन, ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस भी नियमों के मुताबिक दिए जाएंगे।
आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
आवेदन करने का तरीका बेहद आसान है। सबसे पहले आपको भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा। अगर आप नए यूजर हैं, तो अपनी बेसिक जानकारी डालकर रजिस्ट्रेशन करें और अपना लॉगिन आईडी बनाएं। इसके बाद लॉगिन करके फॉर्म को ध्यान से भरें, अपनी फोटो, साइन और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अंत में 250 रुपये की फीस भरकर फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका एक प्रिंटआउट जरूर निकालकर अपने पास रख लें।
रैली के वक्त आपको अपने एडमिट कार्ड, 20 पासपोर्ट साइज फोटो, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र, सरपंच का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट और पैन/आधार कार्ड जैसे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी साथ ले जानी होगी। तो देर किस बात की? आज ही अपनी दौड़ और पढ़ाई की तैयारी शुरू कर दें और देश सेवा के इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से न जाने दें।
